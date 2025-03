Oteplenie aj „bláznivé“ počasie. Meteorológ Jurčovič priblížil dlhodobú predpoveď až do Veľkej noci

Studený arktický vzduch, ktorý na Slovensku v predchádzajúcich dňoch priniesol výrazné ochladenie, nám dáva zbohom. Počasie sa mení, od stredy sa začína výrazne otepľovať a koncom týždňa môže byť aj 20 stupňov Celzia. Meteorológ Peter Jurčovič ukázal aj dlhodobú predpoveď a je to podľa jeho slov typická ukážka, ako má vyzerať bláznivý apríl.

Ako na svojom webe uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), nad Balkánom sa nachádza stred rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše po jej okraji k nám začína od západu prúdiť o niečo teplejší vzduch.

„Oblačnosť, ktorá prichádza niekde od Atlantiku cez Škandináviu, ide zatiaľ mimo nášho územia,“ priblížil meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.

V stredu podľa predpovede SHMÚ máme na Slovensku slnečno a najvyššia denná teplota dosiahne 7 až 12, v údoliach môže byť ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 m je okolo 0 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na štvrtok a piatok

Ďalšie dve noci budú ešte na niektorých miestach mrazivé a ako ukazuje grafická predpoveď počasia SHMÚ na sedem dní, teplota môže najmä na severe ešte klesnúť aj na mínus 12 resp. mínus 10 stupňov Celzia.

Vo štvrtok bude do našej oblasti od juhovýchodu zasahovať tlaková výš a zároveň k nám bude od západu naďalej prúdiť teplejší vzduch. Má byť jasno alebo len malá oblačnosť a teplota sa cez deň vyšplhá na 10 až 15 stupňov Celzia.

V piatok sa bude podľa meteorológov SHMÚ nad našou oblasťou nachádzať nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu a má byť jasno až polojasno. Teploty opäť mierne stúpnu, počas dňa na 12 až 17 stupňov Celzia.

Aké počasie bude cez víkend – sobota, nedeľa?

V noci z piatka na sobotu teplota klesne už len na najviac mínus 5 stupňov Celzia. „Tlak vzduchu bude nad našou oblasťou klesať a neskôr sa dostaneme na prednú stranu rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku so stredmi nad Britskými

ostrovmi a Nórskym morom,“ informuje SHMÚ s tým, že zároveň k nám začne prúdiť vlhší vzduch.

Grafická predpoveď počasia SHMÚ na nasledujúcich sedem dní. Foto: www.shmu.sk

V sobotu cez deň sa ešte zrážky neočakávajú, ale v nedeľu už podľa meteorológa Petra Jurčoviča začne pribúdať oblačnosť. „Na mnohých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky,“ uvádza SHMÚ v predpovedi na nedeľu až utorok a zrážky naznačuje aj v grafickej predpovedi.

V sobotu cez deň teplota vystúpi na 11 až 17 a v nedeľu na Slovensku budeme mať 11 až 20 stupňov Celzia.

Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní

Meteorológ Peter Jurčovič v Najlepšom počasí ukázal aj dlhodobú predpoveď počasia až do 20. apríla. „Naznačuje, že spočiatku môže dôjsť ešte k veľkému otepleniu, ale v apríli to bude dosť zvlnené,“ povedal s tým, že to bude typická ukážka, ako má vyzerať bláznivý apríl. „Teplejšie, chladnejšie, veternejšie, daždivejšie, pekne slnečno – takto sa nám to bude striedať,“ priblížil.