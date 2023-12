OSN varuje pred hladomorom, v západnej a strednej Afrike môže v budúcom roku postihnúť takmer 50 miliónov ľudí

Organizácia Spojených národov (OSN) varovala, že v budúcom roku môže v západnej a strednej Afrike dôjsť k prudkému nárastu hladu, ktorý bude spôsobený najmä násilím v tomto konfliktami zmietanom regióne.

Dôvody potravinovej neistoty

Takmer 50 miliónov ľudí by mohlo čeliť potravinovej neistote a viac ako 2,5 milióna ľudí bude na pokraji hladu, uviedli predstavitelia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), keď prezentovali svoju správu v senegalskom hlavnom meste Dakar. K potravinovej neistote síce prispievajú zmena klímy a inflácia, ale hlavnou príčinou je rastúce násilie, najmä v centrálnej časti Sahelu, rozsiahleho územia pod saharskou púšťou, ktoré bolo najviac postihnuté.

V Mali, Burkine Faso a Nigeri došlo za tri roky k piatim prevratom, čo viedlo k zvýšenému počtu džihádistických útokov spojených s al-Káidou a skupinou Islamský štát. Militanti už v tejto oblasti pôsobili a využili politické nepokoje, zabrali množstvá pôdy a zablokovali mestá.

Stupňujúca humanitárna kríza

Cezhraničný región medzi Burkinou Faso, Mali a Nigerom je epicentrom stupňujúcej sa humanitárnej krízy v západnej Afrike, ktorú zhoršujú dôsledky zmeny klímy, silných povodní a sucha. OSN sa v tejto oblasti zameriava na pomoc viac ako 10 miliónom ľudí.

Od júlového vojenského prevratu v Nigeri sa zvýšilo džihádistické násilie, zatiaľ čo hospodárske, obchodné a finančné sankcie uvalené západoafrickým regionálnym blokom ECOWAS sťažili prísun pomoci do krajiny. V Mali násilnosti na severe medzi vojakmi podporovanými Wagnerovou skupinou a tuarégskymi bojovníkmi spolu so stiahnutím mierovej misie OSN po viac ako desiatich rokoch sťažili prístup pomoci do niektorých miest, tvrdia humanitárni pracovníci.

V Burkine Faso, kde je mnoho miest v obkľúčení, žije podľa humanitárnych pracovníkov približne milión ľudí v ťažko dostupných oblastiach. Sieť systémov včasného varovania pred hladomorom v utorok uviedla, že státisíce ľudí v severnom meste Djibo by mohli byť ohrozené hladomorom po tom, ako boli v októbri pozastavené dodávky humanitárnej pomoci.

Nárast cien potravín

Odvtedy dostalo potravinovú pomoc menej ako 1 % miestnych obyvateľov. Aj keď sú potraviny k dispozícii, prudko rastúce náklady spôsobili, že ľudia si nemôžu nič kúpiť.

„Nie sú tu žiadne peniaze. V Djibe sa nedá obchodovať, aby sme získali peniaze, potraviny sú veľmi drahé,“ povedal v utorok telefonicky pre agentúru AP obyvateľ Djiba Maiga, ktorý chcel z bezpečnostných dôvodov uviesť len svoje priezvisko.

Ubúdanie finančných prostriedkov

OSN tvrdí, že nie je schopná uspokojiť prudko rastúce potreby, pretože jej ubúdajú finančné prostriedky. OSN v pondelok zverejnila výzvu na pokrytie sumy 7,6 miliardy dolárov na podporu viac ako 32 miliónov ľudí v západnej a strednej Afrike, ktorí sú v núdzi.

Martin Griffiths, šéf humanitárnej pomoci OSN, varoval, že podpora medzinárodného spoločenstva nezodpovedá potrebám. „Ak v roku 2024 nedokážeme poskytnúť viac pomoci, ľudia za to zaplatia životom,“ povedal.