OSN apeluje na Rusko, aby prestalo s útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru

Ruské údery nechali státisíce ľudí bez elektriny a kúrenia, civilisti čelia mrazom až do mínus 20 stupňov Celzia.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
V dôsledku ruských útokov na infraštruktúru mrznú na Ukrajine desaťtisíce ľudí. Foto: SITA/AP
Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala vo štvrtok Rusko, aby okamžite zastavilo útoky na ukrajinské energetické zariadenia, ktoré počas najchladnejšej zimy štvrtého roka vojny pripravujú celé mestá o elektrinu a teplo.

„Minulú noc Ruská federácia opäť uskutočnila rozsiahly útok zameraný na energetickú infraštruktúru naprieč Ukrajinou. Státisíce civilistov sa zobudili bez elektriny a kúrenia,“ uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.

Neustále bombardovanie

Podľa Türka obyvatelia čelia neustálemu bombardovaniu a zároveň aj extrémnym mrazom. Civilisti sa musia vyrovnávať s teplotami klesajúcimi až na mínus 20 stupňov Celzia.

„Útoky na civilnú infraštruktúru sú podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané. Vyzývam Ruskú federáciu, aby tieto útoky okamžite zastavila,“ dodal.

Elektrina len pár hodín

Türk upozornil, že následky týchto úderov zasahujú všetky oblasti civilného života. Milióny domácností majú denne elektrinu len niekoľko hodín, nevyhrievané školy museli zatvoriť a obmedzený je aj prístup k zdravotnej starostlivosti.

Kyjev tvrdí, že útoky sú pokusom oslabiť morálku obyvateľstva a podlomiť odhodlanie krajiny brániť sa. Moskva popiera, že by cielene útočila na civilistov, no od začiatku plnohodnotnej invázie vo februári 2022 si konflikt vyžiadal tisíce obetí.

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
31 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
