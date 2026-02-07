Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi

Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin iba blufuje o prímerí v oblasti energetiky a naďalej pokračuje v terorizovaní Ukrajincov využívaním zimy ako zbrane. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Budrys to uviedol v príspevku na platforme X.
Podľa Budrysa Rusko stupňuje svoju agresiu cez nočné útoky na civilnú energetickú infraštruktúru Ukrajiny, vrátane objektov súvisiacich s jadrovou energiou. Minister ich označil za vojnové zločiny a zdôraznil potrebu skutočnej zodpovednosti a reakcie Medzinárodného trestného súdu.
Rokovania podľa vojenského experta nepriniesli prelom, neexistujú žiadne vyhliadky na koniec vojny v roku 2026
„Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror,“ povedal Budrys.
Litva nedávno venovala Ukrajine generátory v hodnote 2,4 milióna eur na pomoc s dôsledkami týchto útokov. Minister vyzval medzinárodné spoločenstvo na zvýšenie snáh a jednotu voči Rusku. „Iba sila, solidarita a zodpovednosť môžu prinútiť ukončiť jeho agresívnu vojnu,“ skonštatoval Budrys.