Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi

Litva nedávno venovala Ukrajine generátory v hodnote 2,4 milióna eur na pomoc s dôsledkami ruských útokov na energetickú infraštruktúru.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kestutis Budrys
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys. Foto: SITA/AP
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin iba blufuje o prímerí v oblasti energetiky a naďalej pokračuje v terorizovaní Ukrajincov využívaním zimy ako zbrane. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Budrys to uviedol v príspevku na platforme X.

Podľa Budrysa Rusko stupňuje svoju agresiu cez nočné útoky na civilnú energetickú infraštruktúru Ukrajiny, vrátane objektov súvisiacich s jadrovou energiou. Minister ich označil za vojnové zločiny a zdôraznil potrebu skutočnej zodpovednosti a reakcie Medzinárodného trestného súdu.

„Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror,“ povedal Budrys.

Litva nedávno venovala Ukrajine generátory v hodnote 2,4 milióna eur na pomoc s dôsledkami týchto útokov. Minister vyzval medzinárodné spoločenstvo na zvýšenie snáh a jednotu voči Rusku. „Iba sila, solidarita a zodpovednosť môžu prinútiť ukončiť jeho agresívnu vojnu,“ skonštatoval Budrys.

