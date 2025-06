Piastri triumfoval v Španielsku, McLaren oslavuje prvé double od roku 2005 - VIDEO, FOTO

Austrálčan Oscar Piastri predviedol v nedeľu vynikajúcu jazdu a ovládol Veľkú cenu Španielska monopostov F1, čím zabezpečil McLarenu prvé víťazstvo na tomto okruhu od roku 2005.

Dvadsaťštyriročný austrálsky pilot finišoval 2,4 sekundy pred tímovým kolegom Landom Norrisom a zvýšil svoj náskok v hodnotení šampionátu na 10 bodov. Tretí skončil Charles Leclerc na Ferrari po dramatickom závere.

Štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu zvolil trojzastávkovú stratégiu, ktorá ho pripravila o pódium. V závere dostal desaťsekundovú penalizáciu za kolíziu s Georgeom Russellom (Mercedes), ktorý obsadil štvrté miesto.

Pre Piastriho to bolo piate víťazstvo v sezóne a siedme v kariére, pričom osem pódií v rade pre McLaren dosiahli pred ním len Ayrton Senna a Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg (Sauber) skončil piaty, nasledovali Hamilton (Ferrari), nováčik Isack Hadjar (Racing Bulls) a Pierre Gasly (Alpine).

Dvojnásobný šampión Fernando Alonso (Aston Martin) finišoval deviaty, Verstappena po incidentoch klasifikovali desiateho. „Bolo to prekvapenie vidieť Maxa skúsiť tri zastávky, takmer mu to vyšlo. Celý víkend bol skvelý, mali sme výborné tempo a som hrdý na tím. Je to pekný návrat po Monaku,“ povedal Piastri.

Norris, ktorý štartoval druhý, krátko po štarte prepustil pozíciu Verstappenovi, no napokon skončil za Piastrim. „Oscar dnes odviedol skvelú prácu. Nemal som tempo, aby som ho dobehol, ale dali sme do toho všetko. Pre tím je to skvelý výsledok,“ povedal Norris.

Leclerc využil výhodu mäkkých pneumatík po reštarte za bezpečnostným vozidlom: „Keď mi inžinieri povedali, že Max ide na tvrdých, bol som optimistický. Vedel som, že musím dobre reštartovať. Bola to bitka o pozíciu, trochu sme sa dotkli, ale našťastie bez následkov.“