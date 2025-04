Aston Martin plánuje predať podiel v F1 tíme na podporu hlavného podnikania - FOTO

Luxusný výrobca automobilov Aston Martin Lagonda oznámil, že plánuje predať svoj menšinový podiel v tíme Aston Martin Aramco z prestížneho motoristického seriálu F1, aby pomohol zvrátiť straty v hlavnom podnikaní.

Konzorcium Yew Tree ako hlavný akcionár Aston Martin plánuje zvýšiť svoj podiel v skupine na 33 percent, čo podľa vyhlásenia zvýši likviditu skupiny o viac ako 125 miliónov libier (cca 150 miliónov eur). Konzorcium vedie Kanaďan Lawrence Stroll, ktorého syn Lance Stroll jazdí práve za tím Aston Martin.

Spoločnosť uviedla, že jej dlhodobá sponzorská zmluva s Formulou 1 nebude ovplyvnená.

„Dlhodobá zmluva je teraz uzavretá, aby zabezpečila, že meno Aston Martin zostane na vrchole motoršportu po celé desaťročia,“ uviedol tím F1 vo vyhlásení.

Generálny riaditeľ Aston Martin Adrian Hallmark uviedol, že nová investícia „urýchli náš pokrok k tomu, aby sme sa stali udržateľne ziskovou spoločnosťou“. Spoločnosť minulý mesiac oznámila, že prepustí približne päť percent svojej pracovnej sily, keďže slabý dopyt v Číne prispel k zvýšeniu strát za rok 2024.

Hallmark nastúpil na post generálneho riaditeľa koncom minulého roka, keď nahradil Taliana Amedea Felisu. Brit je štvrtým šéfom Astonu za ostatné štyri roky, keď odstúpil z pozície generálneho riaditeľa nemeckého luxusného výrobcu automobilov Bentley.

Zvýšením svojho podielu nad 30 percent by konzorcium podľa britských pravidiel o prevzatí muselo podať ponuku na celú spoločnosť Aston Martin, ale Yew žiada o výnimku.

„Výnimky boli v minulosti udelené, ale zdá sa, že prevzatie by bolo lepším krokom, pretože by to znamenalo, že automobilka by mohla sledovať stratégiu obratu mimo verejného dohľadu,“ poznamenal Russ Mould, investičný riaditeľ spoločnosti AJ Bell.

„Aston Martin opakovane žiada investorov o viac peňazí, ale podnikanie sa zjavne nikam neposúva,“ pokračoval.

Mould tiež dodal, že predaj podielu v tíme Aston Martin Formula One je „výkrik zúfalstva“. Napriek tomu Lawrence Stroll trvá na tom, že tieto kroky dokazujú, že miesto pre Aston Martin v štartovom poli Formuly 1 je bezpečné ako nikdy predtým.