Oscar 2024: Najlepším filmom sa stal Oppenheimer, sošku získala aj Ukrajina a Cena prišiel nahý (foto)

Nočné 96. udeľovanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied ovládla epická historická životopisná dráma Oppenheimer, ktorá premenila na víťazstvo sedem z jej 13 nominácií.

Snímku Christophera Nolanao fyzikovi Robertovi Oppenheimerovi, ktorý sa podieľal na vývoji prvej atómovej bomby, vyhlásili za najlepší film. Nolan si zaň vyslúžil svojho prvého Oscara za réžiu.

„Predstavte si, že by ste mali 100 rokov maľby alebo divadla,“ povedal Nolan počas večera poukazujúc na to, že filmový priemysel má len viac ako sto rokov. „Nevieme, odkiaľ táto neuveriteľná cesta vedie. Ale vedieť, že si myslíte, že som toho zmysluplnou súčasťou, pre mňa znamená svet,“ vyjadril sa.

Dve ceny Oppenheimerovi vyniesli herecké výkony, a to Cilliana Murphyho, ktorý sa ujal titulnej role, a Roberta Downeyho Jr.

„V dobrom aj zlom, všetci žijeme v Oppenheimerovom svete. Rád by som to venoval mierotvorcom,“ povedal Murphy, keď si po prvý raz preberal prestížnu zlatú sošku. Ďalšie víťazstvá si snímka pripísala v kategóriách pôvodnej hudby, strihu a kamery.

Svojho druhého Oscara za ženský herecký výkon v hlavnej úlohe vyhrala Emma Stoneza film Chudiatko. Snímka Yorgosa Lanthimosa si vyslúžila ceny aj za masky, kostýmy a výpravu.

Najlepší výkon vo vedľajšej úlohe predviedla Da’Vine Joy Randolph, ktorá si zahrala vo filme Zimné prázdniny.

Za najlepší animovaný film vyhlásili Chlapca a volavku od japonského tvorcu Hajaa Mijazakiho, ktorý v tejto kategórii dominoval aj zhruba pred 20 rokmi s Cestou do fantázie.

Najlepší adaptovaný scenár spracoval Cord Jefferson pre komediálnu drámu Americká fikcia. Najlepší pôvodný scenár zase napísal pár Justine Triet a Arthur Harari k dráme Anatómia Pádu.

Deväťdesiaty šiesty ročník Oscarov sa uskutočnil na pozadí vojnových konfliktov na Ukrajine a v Pásme Gazy, čo sa odzrkadlilo aj na atmosfére večera aj udalostiach pred ním, keď protestujúci proti vojne na Blízkom východe brzdili dopravu pri Dolby Theatre, kde sa uskutočnilo odovzdávanie cien.

Za najlepší dokumentárny film vyhlásili 20 dní v Mariupole, ktorý mapuje počiatok vojny v ťažko skúšanom ukrajinskom prístavnom meste.

„Toto je prvý Oscar v ukrajinskej histórii a som poctený. Pravdepodobne budem prvý režisér na tejto scéne, čo povie: želám si, aby som tento film nikdy neurobil. Želám si, aby som to mohol vymeniť za to, aby Rusko nikdy nenapadlo Ukrajinu,“ povedal tvorca Mstyslav Černov.

Keď vojnová dráma Zóna záujmu vyhrala cenu pre najlepší medzinárodný film, jej tvorca, britský filmár Jonathan Glazer poukázal na súvislosti medzi dehumanizáciou zobrazenou v jeho filme a súčasnosťou.

„Práve teraz tu stojíme ako ľudia, ktorí odmietajú, aby sa ich židovstva a holokaustu zmocnila okupácia, ktorá viedla ku konfliktu pre toľkých nevinných ľudí, či už obetí 7. októbra v Izraeli, alebo prebiehajúceho útoku na Gazu, všetkých obetí, tejto dehumanizácie, ako sa brániť?“ vyhlásil.

Oscarový galavečer už po štvrtý raz moderoval Jimmy Kimmel.

Prehľad víťaziek a víťazov v 96. ročníku udeľovania Oscarov:

Najlepší film:

Oppenheimer

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Cillian Murphy – Oppenheimer

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Emma Stone – Chudiatko

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Da’Vine Joy Randolph – Zimné prázdniny

Réžia:

Christopher Nolan – Oppenheimer

Adaptovaný scenár:

Americká fikcia – Cord Jefferson

Pôvodný scenár:

Anatómia pádu – Justine Triet a Arthur Harari

Medzinárodný film:

Zóna záujmu – Veľká Británia

Dokumentárny film:

20 dní v Mariupole

Animovaný film:

Chlapec a volavka

Pôvodná filmová pieseň:

What Was I Made For? – z filmu Barbie

Pôvodná filmová hudba:

Oppenheimer – Ludwig Göransson

Kamera:

Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

Kostýmy:

Chudiatko – Holly Waddington

Masky:

Chudiatko – Nadia Stacey, Mark Coulier a Josh Weston

Strih:

Oppenheimer – Jennifer Lame

Výprava:

Chudiatko – James Price, Shona Heath a Zsuzsa Mihalek

Zvuk:

Zóna záujmu – Tarn Willers a Johnnie Burn

Vizuálne efekty:

Godzilla Minus One

Krátky animovaný film:

VOJNA SA SKONČILA! Inšpirované hudbou Johna a Yoko

Krátky hraný film:

Podivuhodný príbeh Henryho Sugara

Krátky dokumentárny film:

Posledná opravovňa hudobných nástrojov