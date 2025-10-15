Osaková prekonala zranenie aj emócie, na turnaji v Osake postúpila do štvrťfinále

Japonská tenistka Naomi Osaková sa napriek zraneniu a silným emóciám prebojovala do štvrťfinále turnaja WTA v Osake, keď obhajkyňu vlaňajšieho titulu Holanďanku Suzan Lamensovú zdolala 7:6 (6), 3:6, 6:2.
Rodáčka z dejiska turnaja, ktorá hrá v rodnom Japonsku prvýkrát po troch rokoch, priznala, že počas zápasu prežívala veľa. „Emocionálne som toho počas zápasu prešla veľa. V treťom sete som sa snažila hrať bez výčitiek,“ povedala Osaková.
V rozhodujúcom sete viedla už 5:0, no musela si vyžiadať lekársku prestávku pre ošetrenie ľavého stehna. Po návrate mala boľavé miesto obviazané a stratila dve hry, no nakoniec zápas ukončila po 2 hodinách a 20 minútach.
Po víťaznom bekhende sa zohla a položila si ruku na tvár, pričom bolo vidieť, že bojuje so slzami. „Užila som si zápas, aj keď zranenie nie je dobré. Nemohla som sa veľmi dobre pohybovať, ale verím, že sa rýchlo zotavím a budem pripravená na ďalší zápas,“ dodala 27-ročná tenistka, ktorá užila lieky proti bolesti.
Osaková hrá svoj prvý turnaj od semifinále US Open, v ktorom prehrala s Američankou Amandou Anisimovovou. Momentálne je na 16. mieste svetového rebríčka. V ďalšom kole ju čaká Rumunka Jaqueline Cristianová.