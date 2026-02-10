Organizátori ZOH 2026 ponúkajú športovcom opravu poškodených medailí - VIDEO, FOTO

Po viacerých problémoch so zlomenými medailami ponúka organizačný výbor ich opravu.
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Američanka Breezy Johnson oslavuje zisk zlatej medaily v zjazde žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku v nedeľu 8. februára 2026. Foto: SITA/AP
Organizátori zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo sú pripravení opraviť športovcom medaily v prípade ich poškodenia. Záujemcovia teda znehodnotené cenné kovy môžu odovzdať a dostanú ich obnovené. Počas hier sa totiž objavila séria nepríjemných technických problémov so cennými kovmi.

Zlomenú medailu ako prvá verejne prezentovala víťazka zlata v zjazde žien Američanka Breezy Johnsonová. Jej medaila sa oddelila od stuhy pri oslavách víťazstva v Cortine d’Ampezzo. Podobné problémy s medailami mali aj americká krasokorčuliarka Alysa Liuová či nemecký biatlonista Justus Strelow.

Riaditeľ komunikácie prevádzky hier Luca Casassa na tlačovej konferencii Medzinárodného olympijského výboru (MOV) uviedol, že organizačný výbor spolupracuje s Talianskou mincovňou, ktorá je zodpovedná za výrobu medailí. A našli riešenie. Športovci môžu poškodené medaily vrátiť na opravu, čím sa zabezpečí, že budú spĺňať najvyššie štandardy kvality.

„Ako preventívne opatrenie vyzývame športovcov, aby vrátili niektoré kusy medailí, aby sme zabezpečili, že radosť športovcov z víťazstva bude dokonalá,“ dodal Casassa.

Johnsonová potvrdila, že jej už vydali novú zlatú medailu, ktorú si ešte musí dať personalizovať. Pôvodnú medailu musela vrátiť, pretože nie je povolené vlastniť viacero medailí z jednej súťaže.

Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa stali dejiskom viacerých prípadov „kazových“ medailí, čo vyvolalo zvyšovanie pozornosti k detailom ich výroby a kvality.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
