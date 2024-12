Gareth Southgate prezradil najsilnejší moment počas pôsobenia pri anglickej reprezentácii

Anglický futbalový tréner Gareth Southgate si z pôsobenia pri tamojšej reprezentácii odniesol doslova „truhlicu spomienok“ – od historicky prvého víťazstva Angličanov v jedenástkovom rozstrele proti Kolumbii na MS 2018 až po dve finálové účasti na európskych šampionátoch. Avšak, ako priznal, jeden moment vyčnieva nad všetkými.

„Keď sme zdolali Dánsko v semifinále Eura 2021 vo Wembley… Vlastne oba naše semifinálové zápasy na ME boli drámy – proti Holandsku na ME 2024 aj predtým proti Dánsku. Ale ten večer vo Wembley bol skutočne výnimočný, keďže sme postúpili do nášho prvého veľkého finále po 55 rokoch,“ povedal Southgate v rozhovore pre BBC Radio 4, pasáže zverejnil web footboom1.com.

Plné ulice a skvelá atmosféra

Podľa Southgatea bol duel proti Dánsku výnimočný aj z iného uhla pohľadu. „Naša krajina sa akurát začala zotavovať z Covidu. Ulice boli plné fanúšikov, atmosféra bola elektrizujúca a výhra mala na fanúšikov neuveriteľný efekt,“ podotkol 54-ročný rodák z Watfordu, ktorý ukončil osemročné pôsobenie pri národnom mužstve Anglicka po tohtoročných ME v Nemecku.