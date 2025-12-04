Organizátori OH 2032 pozývajú svet do Brisbane so sloganom: "Ver. Patri. Staň sa" - VIDEO

Hlavné mesto austrálskeho štátu Queensland získalo právo usporiadať OH a PH 2032 už v roku 2021.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Olympijské hry 2032
Olympijská pochodeň pre ZOH 2026 v Taliansku. Rovnaká sa bude zapaľovať v Aténach aj o šesť rokov neskôr pre Brisbane 2032. Foto: SITA/AP
Olympijské hry sa v roku 2032 po vyše 30 rokoch uskutočnia v Austrálii a organizátori z Brisbane už prišli so sloganom ich športového sviatku.

Je jednoduchý, ale výstižný: „Believe. Belong. Become.“ V preklade Ver. Patri a staň sa!

Tretíkrát v Austrálii

Hlavné mesto austrálskeho štátu Queensland získalo právo usporiadať OH a PH 2032 už v roku 2021. Olympijské hry sa predtým v Austrálii konali v rokoch 1956 v Melbourne a v roku 2000 v Sydney.

Do verejnej súťaže o vytvorenie sloganu sa zapojilo viac ako 6-tisíc Austrálčanov. Andrew Liveris, predseda organizačného výboru OH 2032, povedal, že slogan charakterizuje základné presvedčenie o tom, čo budú hry predstavovať.

Pocit spolupatričnosti

„Keď príde náš čas ukázať sa pred svetom, viera, duch a odhodlanie našich ľudí budú žiariť. Všetci spolu oslávime pocit spolupatričnosti a budeme ho zdieľať do celého sveta,“ vyjadril sa Liveris.

Brisbane sa podľa neho stane ešte dôležitejším a väčším miestom na stretávanie sa ľudí z celého sveta, ako to bolo doteraz. To všetko prinesú so sebou olympijské hry. „Veriť“ predstavuje silu športu a austrálskeho ducha. „Patriť“ je vízia Brisbane, v ktorej je na našich hrách každý vítaný.

Vstup do novej éry

Napokon „Staň sa“ bude naplnenie príležitosti pre Brisbane a celú Austráliu ukázať sa pred svetom a vstúpiť ako keby do novej éry,“ doložil šéf organizačného výboru na vysvetlenie.

Olympijské hry v Brisbane sa majú konať od 23. júla do 8. augusta 2032. Po nich bude nasledovať najväčší sviatok paralympijských športovcov, a to od 24. augusta do 5. septembra 2032. Ešte predtým sa výkvet športového sveta zíde na hrách v roku 2028 v Los Angeles.

