Organizátori Australian Open zvýšili prémie pre hráčov, singloví víťazi si odnesú takmer 2,4 milióna eur

Organizátori tohtoročnej edície tenisového turnaja Australian Open v Melbourne oznámili rekordný nárast balíka na odmeny o 16 percent na 111,5 milióna austrálskych dolárov, čo je v prepočte takmer 64 miliónov eur.

Víťazi dvojhry mužov a žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny si odnesú po 4,15 milióna AUD (cca 2,38 milióna eur), čo predstavuje 19-percentný nárast oproti minulému roku, vlani to bolo 3,5 milióna AUD (2,01 milióna eur).

Hráči, ktorí vypadnú už v prvom kole, získajú odmeny 150-tisíc austrálskych dolárov (86-tisíc eur. A tí, čo neprejdú ani cez prvé kvalifikačné kolo, si pripíšu 40 500 austrálskych dolárov (cca 23 224 eur).

Riaditeľ turnaja Craig Tiley zdôraznil, že ide o prejav záväzku organizácie Tennis Australia podporovať tenisové kariéry na všetkých úrovniach, od začínajúcich hráčov až po grandslamových šampiónov.

„Zvýšením prémií v kvalifikácii o 55 percent od roku 2023 a zlepšovaním podmienok pre hráčov zabezpečujeme udržateľnosť profesionálneho tenisu pre všetkých súťažiacich. Podpora hráčov na všetkých úrovniach nám pomáha budovať hlbšie zásobárne talentov a prináša zaujímavejšie príbehy pre fanúšikov,“ povedal Tiley.

Turnaj sa začne 18. januára v Melbourne Parku, pričom obhajcami titulov sú Talian Jannik Sinner a Američanka Madison Keysová.

