Orbán reagoval na obvinenia Ukrajiny, že maďarské drony údajne narušili jej vzdušný priestor.

Maďarský premiér Viktor Orbán bagatelizoval údajné porušenie ukrajinského vzdušného priestoru maďarskými dronmi a povedal, že „nikto“ by nezaútočil na vojnou zničenú krajinu z maďarskej strany.
Orbánove vyjadrenia prišli po tom, ako Ukrajina obvinila Maďarsko z narušenia vzdušného priestoru niekoľkými bezpilotnými lietadlami, ktoré sa údajne pokúšali špehovať jej pohraničné oblasti. Kyjev uviedol, že prieskumné drony spozorovali v piatok ráno, keď dvakrát prekročili hranicu z Maďarska do Zakarpatskej oblasti.
Ukrajina má podozrenie, že do jej vzdušného priestoru prenikli maďarské špionážne drony
„Ukrajina nie je vo vojne s Maďarskom, ale s Ruskom,“ povedal v pondelok maďarský premiér. Orbán označil celú záležitosť za „frašku“, ktorá „nemá žiadny význam“ a zdôraznil, že maďarský minister obrany poprel, že by maďarské drony vstúpili do ukrajinského vzdušného priestoru.
„Povedzme, že preleteli niekoľko metrov. No a čo? Ukrajina nie je samostatná krajina. Ukrajina nie je suverénny štát,“ povedal.
„Držíme Ukrajinu nad vodou. Západ ju drží nad vodou. My im dávame zbrane. Ukrajina by sa nemala správať, ako keby bola suverénnym štátom,“ konštatoval maďarský premiér.