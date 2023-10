Orbán s Putinom v Pekingu hovoril o mieri na Ukrajine, ozvali sa aj kritické ohlasy na ich stretnutie

Stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským vodcom v Číne demonštruje dôležitosť „diskusie o mieri„, povedal v stredu novinárom šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás.

Uviedol, že tieto rozhovory dali najavo „dôležitosť diskusie o mieri a potrebu ukončenia ruskej agresie“. „Presne to premiér urobil a ja by som poradil ostatným, aby robili to isté,“ dodal. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Jediný zúčastnený líder

Gulyás tak reagoval na kritiku utorkového stretnutia Orbána s Putinom v Pekingu pri príležitosti fóra o čínskom projekte Nová hodvábna cesta. Orbán bol jediným lídrom členských štátov Európskej únie, ktorý sa fóra zúčastnil.

Názor veľvyslanca USA

Veľvyslanec USA v Maďarsku David Pressman rozhovory Orbána s Putinom odsúdil v príspevku na sociálnej sieti X.

„Líder Maďarska sa rozhodol stáť pri človeku, ktorého armáda je zodpovedná za zločiny proti ľudskosti na Ukrajine,“ napísal Pressman. Gulyás túto kritiku odmietol.

„Ak si spomeniete na predchádzajúce roky, uvidíte tam stretnutia, veľa stretnutí medzi Joeom Bidenom a prezidentom Putinom,“ povedal.