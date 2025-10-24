Fico: Slovensko nikdy nebude finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny

Slovenský premiér Robert Fico sa nestotožňuje s nápadom ohľadne veľkej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur, financovanej zo zmrazených ruských aktív. Povedal to po štvrtkovom samite lídrov Európskej únie v Bruseli.
„Dnešná diskusia v Európskej rade o Ukrajine potvrdila, že celá ukrajinská vojna zostala na chrbte Európskej únie,“ povedal Fico vo videu na Facebooku a dodal: „Prevláda diskusia, kde zoberieme na roky 2026 a 2027 dovedna 140 miliárd eur na krytie ukrajinských výdavkov na vojnu a chod ukrajinského štátu.“
Fico poznamenal, že niektorí „veľkí hráči“ podľa neho počítajú s tým, že vojna bude ešte niekoľko rokov pokračovať a naivne veria, že touto stratégiou vyčerpajú a oslabia Rusko do stavu, keď by mohlo byť ľahkou obeťou.
„Počas doterajšieho priebehu vojenského konfliktu Európska únia a jej členské štáty poskytli Ukrajine 177 miliárd eur. To je údaj, ktorý je v dnešných záveroch Európskej rady. Pomáha aj Slovensko, ale len humanitárne a ako predseda vlády sa držím zásady, že Slovensko nikdy nebude finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny,“ dodal.
Fico si vie predstaviť, že sa tieto peniaze použijú inak. Tvrdí, že ak by sa táto sumu použila na zvýšenie konkurencieschopnosti a súčasne na zníženie vysokých cien energií, všetci v EÚ by pocítili viditeľné zlepšenie.
„Chcem, aby sme na Slovensku mali v tomto úplne jasno. Vláda, ktorú vediem, nikdy, podčiarkujem, nikdy nepodpíše žiadnu garanciu úveru pre Ukrajinu na vojenské výdavky,“ skonštatoval Fico.