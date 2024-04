Orange Podcast roka 2024 predstavuje nové súťažné kategórie, partnerov aj porotu

Druhý ročník prináša takmer dvojnásobný počet súťažných kategórií a ocenení.

Súťaž Orange Podcast roka 2024 vo svojom druhom ročníku ocení slovenské podcasty až v trinástich súťažných kategóriách. Víťazov bude vyberať tradične porota aj verejnosť.

V prvom kroku bude dvadsaťčlenná porota hodnotiť v každej zo súťažných kategórii desať podcastov. Päť najlepších z každej kategórie postúpi do hlasovania verejnosti.

Porota zároveň vyberie najlepšieho nováčika, teda podcast, ktorý vydal prvú epizódu v minulom roku a najviac zaujal.

Absolútneho víťaza Orange Podcast roka 2024 bude vyberať len verejnosť v extra ocenení Miláčik. Stane sa ním podcast s najväčším počtom hlasov od poslucháčov.

Novinkou druhého ročníka súťaže je aj nové ocenenie s názvom Klapka, ktoré získa najpopulárnejší video podcast alebo vodcast (Video-On-Demand-cast). Ten vyberú svojimi hlasmi opäť len diváci a poslucháči.

Ambasádorom druhého ročníka súťaže je Matej (Sajfa) Cifra. Svojou tvárou a menom sa verejne spája s podcastami a preto sa zhostil úlohy ambasádorsky zastupovať aj súťaž Podcast roka. Spoločným cieľom je nielen vytvárať záujem a povedomie o súťaži, ale tiež popularizovať podcasty a budovať podcastovú komunitu.

Vyhodnotenie sa uskutoční 19. júna večer na Pontone na petržalskej strane Dunaja v Bratislave.

Nové súťažné kategórie: biznis, šport, príbeh, zdravie a spoločnosť

Pri zahraničných verziách súťaže Podcast roka je bežné, že každá súťažná kategória má aj svojho partnera.

Partnerom novej súťažnej kategórie Profit pre najlepší biznisový podcast je inzertný portál Nehnuteľnosti.sk. V Profite súťažia podcasty z kategórie biznis.

Ďalšiu novú súťažnú kategóriu s názvom Impulz pre najlepší športový podcast podporuje minerálna voda Dr. Witt. V Impulze súťažia podcasty z kategórie šport.

Partnerom tretej novej súťažnej kategórie Story pre najlepší naratívny podcast je Aleph Holding. V Story súťažia podcasty z kategórií fikcia a skutočný zločin.

Štvrtou novou kategóriou je Balans pre najlepší podcast o zdraví. V Balanse súťažia podcasty z kategórie zdravie a fitnes.

A piatu novú kategóriu Ľudia pre najlepší spoločenský podcast podporuje biznis, eko a gastro portál Startitup. Súťažia podcasty z kategórie spoločnosť a kultúra.

Rovnako ako minulý rok, partnerom súťažnej kategórie Pokrok pre najlepší populárno-náučný podcast je spoločnosť ESET. V Pokroku súťažia podcasty z kategórií technológie, veda, vzdelávanie a história.

Aj v druhom ročníku je partnerom súťažnej kategórie Rozhľad pre najlepší spravodajsko-publicistický podcast televízia Markíza. V Pokroku súťažia podcasty z kategórií správy a vláda.

Výhru v súťažnej kategórii Vypínač pre najlepší zábavný podcast opäť odovzdá FUN rádio. Vo Vypínači súťažia podcasty z kategórie komédia.

Partnerom súťažnej kategórie Zo života pre najlepší biznisový podcast je tlačová agentúra SITA. V Zo života súťažia podcasty z kategórií deti a rodina, náboženstvo a duchovnosť a voľný čas.

Desiatou súťažnou kategóriou je Ateliér, ktorú získa najlepší umelecký podcast. V Ateliéri súťažia podcasty z kategórií hudba, televízia a film a umenie.

Záštitu nad ocenením Miláčik pre najlepší podcast, ktorý získa najviac hlasov poslucháčov, má Orange Slovensko.

Ocenenie Ucho pre najlepší nový podcast v roku 2023 podporuje Tiger Energy Drink.

A sieť kín Cinemax udelí ocenenie Klapka pre najlepší videopodcast.

Mediálnymi partnermi Podcastu roka sú TV Markíza, FUN rádio, Aleph Group, portál Startitup, tlačová agentúra SITA, denník SME, producent Zábava v podcastoch, technologický portál TouchIT, magazín Forbes Slovensko, Poradca podnikateľa, Ecommerce Bridge a Bigmedia.

Digitálnym partnerom Orange Podcast roka 2024 je agentúra okto—digital. Súťaž ďalej podporujú aplikácia Toldo, Depo.sk, blaze IT, prieskumná agentúra 2muse, Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, Mikuš Diamonds, Dopravný podnik Bratislava, Ponton a stavebná spoločnosť TSS GRADE.

Hlasovanie verejnosti bude spustené 27. mája

Aktuálne prebieha hodnotenie poroty zloženej zo zástupcov odborníkov z médií a marketingu zo Slovenska aj Česka a zástupcov partnerov.

Úlohou poroty je vybrať užšie nominácie do verejného hlasovania, ktoré sa začína 27. mája. Hlasovanie bude trvať tri týždne. Následne budú 19. júna vyhlásené výsledky.

Porota priamo vyberá víťaza ocenenia Ucho, ktoré udelí novému podcastu, ktorý vznikol v roku 2023. Pri desiatich súťažných kategóriách bude mať hlas poroty rovnakú hodnotu ako hlasovanie verejnosti.

Aj keď sa váš podcast nedostane do užšej nominácie v rámci súťažných kategórií, stále má šancu vyhrať cenu popularity Miláčik, o ktorej rozhoduje len verejnosť svojimi hlasmi.

Pozvanie do poroty opäť prijal podcastový režisér a producent Damian Machaj, sinologička a spisovateľka Dominika Sakmárová.

Za partnerov to budú opäť Tomáš Palovský, Chief Corporate & Brand Reputation Officer Orange Slovensko, za ESET Slovensko Peter Ohrajter, Director of Marketing and Corporate Communication, Marek Mikúšek, programový riaditeľ RADIO GROUP (Fun rádio a Rádio Vlna), TV Markízu zastupuje Vladimír Mičuda, šéfredaktor portálu tvnoviny.sk a Aleph zastupuje Dávid Šerfözö, Client Partner, Spotify & Pinterest.

Novou posilou poroty sú herečka a milovníčka podcastov Kamila Magálová, mediálna strategička Zuzana Čubrík, marketingový riaditeľ Martin Hýrošš, spoluzakladateľka eshopu eyerim a influencerka Andrea Zahurancová, LinkedIn špecialistka Ivana Brutenič, rozhlasová redaktorka RTVS Zuzana Botiková, podcasterka Nikita Jankovičová a podcastová producentka Hana Němečková.

Porotu ďalej dopĺňajú zástupcovia nových partnerov – za Nehnuteľnosti.sk je to Lukáš Hladík, Head of marketing v United Classifieds, za SITA digitálny marketér Adrián Méri, CEO a Partner v spoločnosti Startitup Group Marek Šándor, marketingový riaditeľ Cinemax Ivan Bobošík a Ivan Bednár, HR manažér spoločnosti TSS GRADE.

Orange Podcast roka 2024 spoluorganizujú podcastový boutique Shtoodio a webový portál skpodcasty.

Všetky informácie vrátane pravidiel a víťazov minulého ročníka nájdete na webe podcastroka.sk.

