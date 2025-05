Opozičný slovník sa ani rok od atentátu nezmenil, Šutaj Eštok politikom odporúča používať viac uvážených slov – VIDEO

Aj slovo môže zabíjať a na Slovensku to platí doslovne. Vyhlásil to minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Vo štvrtok je to rok od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa udial na výjazdovom rokovaní v Handlovej. Podľa ministra vnútra sa za ten rok v spoločnosti nič nezmenilo.

„Ani rok od atentátu sa nezmenil opozičný slovník. Práve naopak. Mám pocit, že sa na námestiach ešte viac klame, zavádza a burcuje spoločnosť. Slovník rečníkov je plný nenávisti, zloby a používajú sa ešte osobnejšie útoky,“ povedal Šutaj Eštok. Ako podotkol, ani jemu sa nemusí páčiť, čo robí predseda vlády, no viac sa mu nepáči to, čo robia opoziční politici.

Ani po roku nezmizla zo spoločnosti agresia

„Na mnohé veci v politike mám iný názor, a to je úplne legitímne. Tento názor sa však vždy snažím prezentovať s úctou k človeku, pretože práve veľké slová a osobné útoky priviedli spoločnosť pred rokom až k streľbe na premiéra,“ upozornil minister vnútra, podľa ktorého ani po roku nezmizla zo spoločnosti agresia a nenávisť voči iným názorom, postojom či hodnotám.

„Stále sú medzi nami a stále môžu prerásť do násilia a streľby na kohokoľvek. Dávajme si pozor na to, čo robíme a čo hovoríme. Nehecujme, pretože aj slovo môže zabíjať. Na Slovensku už vieme, že to platí, bohužiaľ, doslovne,“ doplnil minister.

Odporúčanie opozičným politikom

Opozičným politikom Šutaj Eštok odporúča, aby používali menej veľkých slov a viac tých uvážených. „Položme si teda otázku. Kam sa za jeden rok posunula naša spoločnosť, a či by nebol najvyšší čas, aby politici a média namiesto neuvážených slov a senzačných článkov nezačali konečne prinášať overené a pravdivé informácie. Či už ozaj nenastal čas, aby sociálne siete a celý internet prestali byť miestom na šírenie zloby, nenávisti, nevraživosti a vyhrážok?“ doplnil minister a v tejto súvislosti pripomenul, že v Nemecku prijali pred časom zákon, ktorým chce vláda bojovať proti agresívnemu správaniu na internete.

„V podobnom znení chceme pripraviť návrh zákona aj my na ministerstve vnútra. Zákon o boji proti nenávisti na internete bude chrániť všetkých, ktorí sa stanú terčom nenávistných prejavov, zastrašovania či šikany v online priestore. Internet už nebude bezprávnym miestom a nenávistné príspevky budú oveľa ľahšie odstrániteľné, páchatelia vypátraní a obete sa už nebudú musieť báť nekonečného dokazovania trestného činu pred súdmi,“ priblížil minister a upozornil, že aj slová na internete môžu zabíjať.

„Klamstvo s manipuláciou v akejkoľvek forme a na akomkoľvek mieste sú tou najrýchlejšou formou k tomu, aby sa tragická udalosť zopakovala,“ uzavrel minister.