Pozabíjame sa, ak sa niečo nezmení, varuje Fico. Zdravotné následky po zranení vraj pociťuje stále

Na výročie atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vo štvrtok 15. mája zasadne ráno bezpečnostná rada. Popoludní bude v Handlovej rokovanie vlády a míting „Slovensko proti nenávisti“. Cieľom má byť upokojenie napätej atmosféry v spoločnosti.

„Musíme tú atmosféru zmeniť, lebo sa tu pozabíjame. Ak to takto pôjde ďalej, tak by som radil každému jednému ústavnému činiteľovi, ktorý je dnes za vládnu koalíciu vo funkcii, aby si dával sakra pozor,“ povedal premiér v rozhovore pre Plus jeden deň. Ako konkretizoval, na bezpečnostnej rade predloží prezidentka policajného zboru analýzu. „Požiadal som o to šéfa SIS aj šéfa vojenského spravodajstva. Bude prijaté uznesenie a potom bude prerokovávané na rokovaní vlády, ktorá bude v Handlovej o pätnástej hodine. Následne o osemnástej hodine bude verejné stretnutie, ktoré organizujeme,“ povedal.

Spoločenská atmosféra je podľa Fica ešte horšia

Atmosféra v spoločnosti, ktorá viedla k atentátu, je dnes podľa Fica ešte horšia, ako bola. „Úplne bežne máte v televízii nejaké video chlapa so sekerkou v ruke a ten rozpráva „treba ho dať dole“ a treba neviem čo s ním všetko porobiť. To sa považuje za normálnu odpoveď na argumenty,“ upozornil Fico. Podľa svojich slov je za zmenu atmosféry. „Ja som tvrdý politik, ale nikomu sa nevyhrážam smrťou, ani sa nikomu nevyhrážam, že vás zatvorím,“ dodal.

Podľa predsedu vlády hrozí ďalší útok na verejného činiteľa. Je presvedčený, že je len otázkou času, kedy k nemu dôjde. Netvrdí však, že ďalší útok má byť priamo na neho. „Moje predpovede vychádzajú, bude ďalší útok na verejného činiteľa. Bude to podľa mňa útok veľmi vážny. Je to preto, lebo tento štýl komunikácie a politickej argumentácie sa stal všeobecne uznávaný, že môžete nadávať, môžete kričať, môžete klamať,“ vyhlásil premiér. Dodal, že nie osobne, avšak ohľadom celej spoločnosti, má ešte väčší strach, ako mal predtým.

Návrat do Handlovej premiérovi problém nerobí

Ako pripomenul, v Handlovej už od atentátu bol, a to na pracovnej návšteve. Priznal, že sa bál momentu, keď uvidí video zo streľby. Nakoniec ho videl náhodne v televízii, hoci sa tomu predtým zámerne vyhýbal. Traumu mu to však nespôsobilo. Fico si podľa svojich slov z atentátu všetko pamätá.

„Môžem prezradiť aj to, že napriek tomu, aké som mal vážne zranenia som neomdlel, pričom som v podstate bol pri vedomí až do okamihu, kedy ma dali v Banskej Bystrici na operačný stôl a tam ma uspali. Dovtedy som komunikoval, hoci som vedel, že je so mnou niečo zlé. Vedel som, že sa niečo v mojom tele deje,“ priblížil premiér a dodal, že mu nerobí vôbec žiadny problém ísť opäť do Handlovej na miesto atentátu.

Podotkol, že zdravotné následky po zranení pociťuje stále, sú spojené so zažívaním. Je však podľa svojich slov vo výbornej fyzickej kondícii a pripravený ďalej pracovať. „Dokonca tu boli pokusy otvárať tému, že ak zruším náhodou po 33 rokoch politickej práce nejaký pracovný deň, že či som fyzicky pripravený na prácu. Niekedy mám na jazyku takú ľudskú otázku, že či ste v živote nemali hnačku, ale pravdepodobne sa ťažko s niektorými novinármi na túto tému diskutuje, takže som tu,“ poukázal Fico.