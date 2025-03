Opozičné strany diskutovali o obrane Slovenska, na kľúčových bodoch sa podľa liberálov zhodli – VIDEO

Zástupcovia opozičných strán Sloboda a Solidarita (SaS), Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Demokrati a hnutie Slovensko v stredu za okrúhlym stolom diskutovali o obranyschopnosti Slovenska, ako aj Európskej únie.

V kľúčových bodoch sa zhodli

Ako uviedla poslankyňa SaS Mária Kolíková, účastníci diskusie sa zhodli v kľúčových bodoch, výsledky diskusie však nateraz nechcú prezentovať. Dôvodom je, že sa strany majú zúčastniť aj na diskusii o obrane organizovanej prezidentom Petrom Pellegrinim.

„Dohoda z tohto okrúhleho stola bola, vzhľadom na to, že bude stretnutie, ktoré inicioval prezident, že teraz tie závery, na ktorých sa sme sa zhodli, prezentovať nebudeme,“ povedal Kolíková. Doplnila, že opozičná debata bola „veľmi odborná a vecná“.

Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) bolo predmetom diskusie aj medzinárodno-bezpečnostné ukotvenie Slovenska. „Považujeme túto tému za zásadnú,“ zdôraznil poslanec.

Slovensko by sa malo zapojiť do diskusie so spojencami

Krúpa ešte v utorok 18. marca zdôraznil, že od ministerstva obrany chce vidieť dlhodobý plán rozvoja obrany a aby rezort deklaroval, čo chce v rámci nákupov v oblasti obrany obstarávať. Zároveň by sa podľa neho malo Slovensko okamžite zapojiť do diskusie so spojencami.

Momentálne sa podľa neho totiž na týchto diskusiách nepodieľame, preto nemáme vplyv na to, aká bude výsledná podoba financovania obrannej politiky. „Základným predpokladom sú dve percentá HDP, ktoré teraz vynakladáme na obranu,“ uviedol Krúpa.