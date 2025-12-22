Príslušníci väzenskej a justičnej stráže o svoje istoty neprídu, Susko podpísal kolektívnu zmluvu

Ministerstvo spravodlivosti uzavrelo dohodu v snahe personálne stabilizovať Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Minister spravodlivosti Boris Susko podpísal Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov ZVJS na rok 2026, a to po dohode so zástupcami odborového zväzu, ktorých na rokovaniach zastupoval jeho predseda Ivan Cabana. Výsledný dokument je kompromisom medzi požiadavkami zamestnancov a obmedzenými rozpočtovými možnosťami rezortu v období ozdravovania verejných financií.
Podpis kolektívnej zmluvy prichádza v čase, keď štát čelí silnému tlaku na konsolidáciu výdavkov, no zároveň zápasí s nedostatkom kvalifikovaných ľudí v bezpečnostných a justičných zložkách. Práve ZVJS dlhodobo patrí medzi zbory, kde fluktuácia a starnutie personálu ohrozujú plynulé fungovanie systému. Dohoda na rok 2026 má preto nielen sociálny, ale aj ekonomický rozmer. Ide o snahu predísť ďalším nákladom spojeným s odchodmi zamestnancov, náborom a zaškolením nových príslušníkov.
Minister Boris Susko pri podpise zdôraznil, že rokovania s odbormi boli vecné a s vedomím aktuálnej finančnej reality. „Som rád, že zástupcovia odborov mali konštruktívne požiadavky, ktoré zohľadňujú súčasné ekonomické možnosti rezortu. Napriek tomu si myslím, že podpísaný dokument predstavuje významný odkaz pre všetkých zamestnancov zboru, ktorí si za svoju náročnú prácu zaslúžia nielen stabilné finančné ohodnotenie, ale aj ďalšie benefity,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko.
Stabilizácia personálu patrila medzi priority ministerstva už od nástupu súčasného vedenia. Rezort sa vlani, ešte pred podpisom novej kolektívnej zmluvy, pokúsil zmierniť personálnu krízu kombináciou jednorazových aj pravidelných opatrení.
Zavedenie náborového a stabilizačného príspevku, oba vo výške päťtisíc eur, spolu s príspevkom na bývanie vo výške dvesto eur mesačne, predstavovalo zásah do mzdových a sociálnych výdavkov štátu v období, keď sa iné oblasti museli uskromniť. „Pripomínam, že sa nám ešte vlani napriek konsolidácii podarilo zaviesť náborový i stabilizačný príspevok a príspevok na bývanie,“ doplnil minister Susko.