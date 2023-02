Opozícia si musí vynucovať diskusiu o pomoci Ukrajine, tvrdí Pellegrini a vyzýva Naďa k vysvetleniu (video)

Slovensko je momentálne v stave, keď si opozícia musí v parlamente vynucovať diskusiu o závažných otázkach mimoriadnymi schôdzami. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Ako ďalej povedal, v civilizovaných krajinách sa pri dôležitých témach predsedovia vlád sami postavia pred parlament a dobrovoľne diskutujú s poslancami.

Poskytnutie stíhačiek MiG-29

Preto by podľa neho aj poverený predseda vlády Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď mali s poslancami dobrovoľne diskutovať na tému vojenskej pomoci Ukrajine vrátane problematiky poskytnutia stíhačiek MiG-29.

„Preto chcem vyzvať ministra obrany, aby splnil svoj sľub, že on dobrovoľne príde a porozpráva všetko, čo sa týka našej pomoci Ukrajine. Porozpráva, aké zbraňové systémy sme vyviezli, v akej hodnote, kedy to bolo, ako to bolo,“ povedal Pellegrini.

Naď mal požiadať o vystúpenie

Zároveň dodal, že rešpektuje, že minister musel v utorok odísť na zasadnutie NATO do Bruselu. Po návrate by však podľa neho sám mal požiadať o vystúpenie v Národnej rade SR.

„Aby čelil aj otázkam a pochybnostiam, ktoré mnohí politici v tejto oblasti majú,“ skonštatoval šéf Hlasu.

Pomoc nesmie znižovať obranyschopnosť Slovenska

Pellegrini zároveň pripustil, že Ukrajina je v ťažkej situácii, keď časť jej územia zabrala iná krajina a v takejto situácii je našou povinnosťou susedovi pomôcť. Pomoc však podľa neho musí byť súčasťou koordinácie s partnermi v NATO a Európskej únii. Zároveň podľa Pellegriniho nesmie pomoc znižovať obranyschopnosť Slovenska.

„Môžeme pomáhať len tým, čo nepoužívame a čo nám nie je treba,“ skonštatoval. Takisto podľa Pellegriniho musí byť pomoc v súlade s ústavou a zákonmi. „A pri pomoci Ukrajine sa nesmie zabúdať ani na pomoc občanom SR,“ dodal predseda Hlasu-SD.