Opití poslanci budú môcť v parlamente naďalej hlasovať. Nový rokovací poriadok má umlčať opozíciu, tvrdí Matovič – VIDEO

Do parlamentu budú môcť chodiť opití poslanci aj naďalej, nový rokovací poriadok im to nezakáže, upozornil predseda Hnutia SlovenskoIgor Matovič s tým, že to, čo viac nový rokovací poriadok prináša, je umlčiavanie opozície.
Zákazu alkoholu
„O osudoch ľudí permanentne hlasujú ožratí poslanci. Vidím to 17 rokov na vlastné oči. Ledva sedia v kreslách, doslova až ležia. Hypnotizujem ich, aby pri tom hlasovaní aspoň netrafili to správne tlačítko. Oni ale vždy trafia, a tým si zaslúžia miesto na kandidátnej listine,“ povedal Matovič. Zákazu alkoholu v práci sa podľa neho poslanci boja. „Ak by sankcia bola celý plat, tak by všetci robili bez platu. Ak by sankcia bola, že ten, kto je ožratý, musí vypadnúť a nemôže hlasovať, tak kto by vlastne hlasoval?“ dodal predseda hnutia s tým, že o každom zákone hlasuje štvrtina až tretina ľudí, ktorí by nafúkali.
Novela rokovacieho poriadku tak umožňuje poslancom aj naďalej piť alkohol v práci, bez akejkoľvek sankcie. V tomto zmysle poukázal na absurdnosť kázania, čo musí mať poslanec oblečené. „Keď človeka, ktorý nemá svedomie, ožratého vagabunda a mafiána oblečiete do 30-tisícového obleku, nebude z neho lepší poslanec. Omnoho viac by sa počítalo pre ľudí a pre dobro Slovenska, aby tam boli statoční ľudia, ktorí konfrontujú vládnu moc s pravdou, s faktami a nastavujú im zrkadlo,“ povedal Matovič.
Eštebácký zákon
Líder Hnutia Slovensko súčasne avizoval, že si zaobstará dreger, ktorý nameria alkohol z dychu aj na diaľku. Urobiť chce tak zoznam poslancov, ktorí chodia do parlamentu pod vplyvom alkoholu.
Matovič upozornil aj na to, že cez etický kódex vládna koalícia prepašovala, že sa bude môcť sankcionovať čokoľvek, čo sa povie na stretnutiach s ľuďmi po Slovensku, vyjadrenie na Fecebooku, v live streamoch či v akejkoľvek reakcii na to, čo koalícia prijíma.
„Akékoľvek vyjadrenie, ktoré sa nebude Tiborovi Gašparovi páčiť, môžu následne napadnúť na mandátovom a imunitnom výbore a zobrať vám celý plat. Eštebácký zákon. Nič viac, nič menej,“ vyhlásil predseda hnutia s tým, že podstatnejšie by bolo riešiť napríklad to, že poslanci nechodia do práce a napriek tomu poberajú vysoký plat.
Matovič upozornil, že posudzovať to bude výbor, v ktorom má koalícia väčšinu. Zmeny v rámci rokovacieho poriadku tak majú podľa Matoviča za cieľ jediné, a to zatvoriť opozícii ústa, aby nemohla hovoriť pravdu.
Komunistický režim
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš vyhlásil, že predstaviteľom súčasnej koalície sa páči komunistický režim, ako majú napríklad v Rusku či v Bielorusku, kde opozícia nemôže v podstate nič.
„Boja sa, že opozícia bude hovoriť pravdu. Chcú parlament nastaviť presne tak, ako je to v totalitných režimoch. Ty budeš hovoriť pravdu? Poukazovať na naše zločiny? Tak toto už nebudeš robiť, lebo dostaneš pokutu a zničíme ťa. Presne tieto maniere majú v sebe či Gašpar, či Andrej Danko, či Richard Raši. Sú to deti vychované na komunistickom lieku. A toto potrebujú jednoducho presadiť, aby sme tu všetci chodili ako v Severnej Kórei, krásne vyobliekaní a tlieskali vodcovi,“ dodal Šipoš s tým, že je to výsmech demokracii.
Náhubkový zákon
Podľa poslankyne a predsedníčky strany Za ľudíVeroniky Remišovej je absurdné už len to, že popri problémoch, ktorým Slovensko čelí, sa ako prvé ide na najbližšej schôdzi NR SR, ktorá sa začína v utorok 27. januára, riešiť rokovací poriadok. Upozornila aj na skracovanie času pre vystúpenia v parlamente. „Idú to absolútne zoškrtať, aby nám zavreli ústa,“ skonštatovala Remišová. Vrcholom všetkého však podľa nej je, že túto vládnu koalíciu trápi, ako chodia oblečení opoziční poslanci.
„Tibor Gašpar sa vyjadril, že to musia regulovať, lebo opoziční poslanci chodia v ošuntelých šatách. Tu máme odkaz pre Gašpara: Lepšie mať lacnejšie šaty, ako mať na ruke 20-tisícové hodinky z peňazí daňových poplatníkov a byť nahodený v drahom obleku, ale mať ošuntelý charakter. Pretože špinu z charakteru neumyjete,“ uviedla poslankyňa a uzavrela s tým, že ani pokuty, ani reštrikcie a ani náhubkové zákony opozíciu neodstrašia.