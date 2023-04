Operátor UPC uviedol pre zákazníkov mobilnú aplikáciu mojeUPC

S aplikáciou majú užívatelia služieb UPC po ruke všetky informácie o svojich predplatených službách.

Spoločnosť UPC uviedla v týchto dňoch mobilnú aplikáciu s názvom MOJE UPC. Ide o online zákaznícku zónu, ktorá umožňuje užívateľom služieb UPC mať po ruke všetky informácie o využívaných službách či platbách.

S aplikáciou MOJE UPC, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android aj iOS, si zákazník môže komfortne a kedykoľvek spravovať svoje služby vo svojom mobilnom zariadení, bez potreby navštíviť zákaznícke stredisko.

Hneď ako si zákazník stiahne aplikáciu MOJE UPC do svojho mobilného zariadenia, získava prístup ku všetkým dôležitým informáciám. V aplikácii zákazník vybaví všetko a pohodlne online:

má neustály prístup k svojim faktúram

získa prehľad o využívaných službách a svojich platbách

môže zrealizovať úhradu za faktúru bez toho aby kamkoľvek chodil

nájde v nej aj manuály a návody k jednotlivým zariadeniam

Stiahnutie aplikácie MOJE UPC je veľmi jednoduché, no ak by zákazník potreboval pomôcť, zamestnanci operátora pomôžu so stiahnutím aplikácie do mobilu priamo na zákazníckych strediskách. Samozrejme, vysvetlia taktiež jej používanie a budú informovať o výhodách, ktoré aplikácia zákazníkom prináša.

Aplikáciu si zákazníci môžu stiahnuť na Google Play a na App Store.

Foto: UPC

O spoločnosti UPC: Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Ponúka širokopásmové internetové pripojenie s rýchlosťou až do 1 Gigabit za sekundu, digitálne káblové a mobilné televízne služby s ponukou viac než 190 staníc všetkých žánrov, z toho viac než 110 staníc v HD kvalite, a telefónne služby s cenovo výhodnými volaniami do všetkých sietí v Európe a vo svete. Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) svetového lídra v oblasti konvergovaných širokopásmových, video a mobilných komunikačných služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Telenet a UPC v šiestich európskych krajinách. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com.

