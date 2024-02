Operátor UPC uviedol nový UPC Mini TV Box a pridal 25 slovenských regionálnych TV staníc

UPC ponúka nový box s mini rozmermi, minimálou spotrebou, mnohými benefitmi a viac než 200 TV stanicami.

Operátor UPC uviedol v týchto dňoch UPC Mini TV Box – najnovšie zariadenie, ktoré prináša zákazníkom UPC televízie množstvo benefitov a úplne nový zážitok zo sledovania filmov, seriálov a TV programov. Ide o zariadenie založené na IP TV technológii, čiže na internetovom pripojení. Zákazník ho môže použiť kdekoľvek v rámci siete operátora, stačí mať internetové pripojenie od UPC (Wi-Fi alebo ethernetový kábel) a svet televízie a aplikácií je dostupný okamžite.

UPC Mini TV Box ponúka nielen široký výber nových funkcií a intuitívne ovládanie, ale aj až 6 užívateľských profilov, takže si každý užívateľ v domácnosti môže nastaviť vlastný zoznam TV kanálov podľa svojej preferencie. Zákazník môže na UPC Mini TV Boxe sledovať viac než 200 TV staníc v ponuke UPC TV, ako aj viac než dve desiatky rôznych aplikácií. Samozrejmosťou je 7-dňový TV archív, či pozastavenie práve sledovaného programu.

Toto malé zariadenie s moderným, čistým dizajnom je doslova „mini“ – s rozmermi 8x8x1,6 cm sa zmestí prakticky kdekoľvek. Môže sa stať aj „neviditeľným“ a to vďaka tomu, že ho suchým zipsom možno pripnúť na zadnú stranu televízora. A čo je veľmi dôležité, vďaka novej technológii má extrémne nízku spotrebu energie, max. len 5 Wattov. Navyše, na výrobu zariadenia bolo použitých až 85% recyklovaných plastov a pre nízku spotrebu sa minimalizuje dopad na životné prostredie. Ešte viac informácií o UPC Mini TV Boxe nájdete TU.

UPC rozširuje TV ponuku o 25 slovenských regionálnych a mestských TV staníc

Operátor UPC v týchto dňoch súčasne pridal do TV ponuky spolu až 25 slovenských mestských a regionálnych televízií. Doteraz ich bolo možné sledovať každú iba v jednotlivých lokalitách, napr. Levickú TV iba v Leviciach. Odteraz sú všetky tieto televízie sprístupnené všetkým TV zákazníkom bez ohľadu na lokalitu a predplatený TV balíček, pričom nechýbajú ani v UPC TV appke. Ide o nasledovné televízie: TV Bratislava, Západoslovenská TV, Mestská TV Trnava, TV Nitrička, TV7 Prešov, TV Reduta, RTV Krea, DSTV, Bardejovská TV, TV Poprad, TV Hronka, Levická TV LTS, TV Stará Turá, Bánovská TV, Hlohovská TV, TV Mistral, ATV Žiar nad Hronom, Rožňavská TV, TV Dolný Kubín, B52 Vranovská TV, TOP TV Topoľníky, Ľubovnianska TV, TV Nové Zámky, TV Moldava a TV Vita.

Podrobnejšie informácie o novinkách spojených s UPC TV, či internetovými službami, záujemcovia nájdu na www.upc.sk, osobne na zákazníckych strediskách alebo na telefonickej UPC Infolinke 02/ 594 22 222.

O spoločnosti UPC: Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Ponúka širokopásmové internetové pripojenie s rýchlosťou až do 1 Gigabit za sekundu, televízne služby s ponukou viac než 200 staníc všetkých žánrov, z toho viac než 120 staníc v HD kvalite a so 7-dňovým TV archívom, a tiež telefónne služby s cenovo výhodnými volaniami do všetkých sietí v Európe a vo svete.

Informačný servis