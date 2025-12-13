Lindsey Vonnová nepridala druhý triumf v St. Moritzi, prvé miesto jej vyfúkla Emma Aicherová

Lindsey Vonnová tesne neobhájila víťazstvo v druhom zjazde Svetového pohára v St. Moritzi, keď ju v sobotu predbehla Nemka Emma Aicherová. Zdalo sa, že Vonnová získa druhé víťazstvo za sebou po tom, čo zosadila Sofiu Goggiovú z prvého miesta, no Aicherová zvíťazila na slnkom zaliatej trati Corviglia s náskokom 0,24 sekundy. Tretia skončila Talianka Goggiová, olympijská šampiónka z roku 2018.
Už 41-ročná Vonnová sa v piatkovom zjazde stala najstaršou víťazkou pretekov Svetového pohára, pričom to bolo jej prvé víťazstvo od roku 2018 a prvé po návrate na trať s titánovými implantátmi v pravom kolene.
Ďalší pôsobivý výkon
V sobotu predviedla ďalší pôsobivý výkon, no priznala, že bolo náročné nastúpiť na štart len 24 hodín po svojom 83. víťazstve v kariére. „Nie som úplne spokojná. Myslím, že som lyžovala dobre, ale dnes som bola trochu mimo rovnováhy,“ povedala Vonnová pre TNT Sports. „Cítila som sa dobre na vrchole trate, ale včerajšok bol veľmi emotívny a vyžiadal si veľa energie, navyše som dobre nespala. Dúfam, že sa dnes večer trochu zregenerujem a zajtra budem lyžovať lepšie.“
Vonnová sa vrátila na okruh minulý rok v decembri po päťročnom „športovom dôchodku“ s hlavným cieľom – zúčastniť sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo, ktoré sa začnú o dva mesiace. Jej forma naznačuje, že bude jednou z hlavných kandidátok na medaily v rýchlostných disciplínach. „Som veľmi spokojná s druhým miestom, ale ako niekto, kto sa vždy snaží zlepšovať, viem, že môžem byť ešte lepšia,“ povedala Vonnová, olympijská víťazka v zjazde z roku 2010.
Narodená po Vonnovej debute
Aicherová, ktorá má 22 rokov, sa narodila až po Vonnovej debute vo Svetovom pohári v novembri 2000, no je rastúcou hviezdou a univerzálnou lyžiarkou, ktorá dokáže súťažiť vo všetkých štyroch disciplínach, podobne ako Vonnová v jej najlepších časoch.
Aicherová skončila v piatok piata, no v sobotu sa prispôsobila náročnejším snehovým podmienkam a prekonala svoje slávnejšie súperky. „Trať bola trochu hrboľatejšia ako včera, takže to bolo cítiť,“ povedala Aicherová, ktorá v minulej sezónu vyhrala jeden zjazd a jedno super-G. „Môj tréner mi vždy hovorí: ‚Ak je trať hrboľatá, musíš ešte viac tlačiť,‘ tak som sa snažila to dodržať. Myslím, že sa mi to celkom podarilo.“
Vonnová vedie poradie v zjazde s 35-bodovým náskokom pred Aicherovou, zatiaľ čo jej krajanka Mikaela Shiffrinová, ktorá v sobotu neštartovala, naďalej dominuje celkovému poradiu Svetového pohára 2025/2026. Shiffrinová by mala súťažiť proti Vonnovej v nedeľu v super-G.