ONLINE: Prinesie Mníchovská bezpečnostná konferencia vytúžený mier pre Ukrajinu? Vance hovorí o „vojenskej páke“

V snahe šéfa Bieleho domu ukončiť vojnu na Ukrajine sú na stole všetky možnosti, vrátane použitia „vojenskej páky“, povedal americký viceprezident JD Vance v rozhovore pre piatkové vydanie denníka Wall Street Journal.

„Prezident do toho nepôjde s klapkami na očiach,“ uviedol Vance. „Povie: Všetko je na stole, urobme dohodu,“ dodal o postoji Donalda Trumpa.

„Existujú ekonomické páky, a samozrejme, existujú vojenské páky,“ vyhlásil americký viceprezident. Podľa jeho slov je príliš skoro povedať, aká veľká časť územia Ukrajiny zostane v ruských rukách alebo aké bezpečnostné záruky môžu Spojené štáty a ďalší západní spojenci Kyjevu ponúknuť, napísal Wall Street Journal.

„Existuje množstvo foriem, konfigurácií, ale záleží nám na tom, aby Ukrajina mala suverénnu nezávislosť,“ poznamenal Vance. Vyjadril sa takto pred plánovaným stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

V nemeckom Mníchova sa koná dôležitá bezpečnostná konferencia, do ktorej svet vkladá v súvislosti s vojnou na Ukrajine väčšie nádeje ako kedykoľvek predtým.

Americký prezident Donald Trump v stredu telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Po prvom „prezidentskom“ kontakte medzi Moskvou a Washingtonom po troch rokoch Trump povedal, že dvojica súhlasila s „okamžitým“ začatím rozhovorov o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.

Šéf Bieleho domu povedal, že na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii sa stretnú poprední predstavitelia z Moskvy, Kyjeva a Washingtonu. Kancelária ukrajinského prezidenta však uviedla, že v Mníchove sa neplánujú žiadne rozhovory s Ruskom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok varoval, aby svet nedôveroval tvrdeniam ruského vodcu Vladimira Putina, že chce mier. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Ukrajina a jej spojenci musia byť „úplne jednotní“ v mierových rozhovoroch o osude vojnou zničenej krajiny. „Ukrajina, Európa a USA musia byť plne zjednotené a zapojiť sa do mierových rozhovorov,“ povedal Tusk.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre The Financial Times zverejnenom v piatok varoval pred mierom na Ukrajine, ktorý by sa rovnal „kapitulácii“. „Mier, ktorý je kapituláciou“ by bola „zlá správa pre všetkých“, povedal Macron.

Americký prezident vo štvrtok vyhlásil, že chce zorganizovať aj samit s vodcami Číny a Ruska Si Ťin-pchingom a Putinom. Podľa Trumpa to bude vhodné vtedy, keď sa „veci upokoja“.