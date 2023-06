Ondrej Molnár nemal ideálnu sezónu a môže mu to uškodiť v drafte NHL. Expert prezradil, čo by mu prospelo

Slovenský hokejový útočník Ondrej Molnár nezažil ideálnu sezónu 2022/2023, čo by mu mohlo uškodiť v súvislosti s jeho pozíciou na tohtotýždňovom drafte nováčikov do zámorskej NHL.

Steven Ellis z portálu Daily Faceoff ho zaradil medzi piatich hráčov, ktorí sa pre ich výkony v uplynulom ročníku prepadli v preddraftových rebríčkoch expertov.

Štyri góly v OHL

Osemnásťročný krídelník začal ostatnú sezónu v materskom klube HK Nitra, no v 22 extraligových zápasoch zaznamenal len dva góly a tri asistencie.

Potom v rámci prvého angažmánu v zámorí absolvoval 34 duelov za tím Erie Otters v kanadskej juniorskej OHL s bilanciou štyri presné zásahy a 15 prihrávok.

Nepotvrdil svoj potenciál

V konečnom rebríčku Centrálneho skautingu NHL obsadil 129. priečku medzi korčuliarmi, ktorí pôsobili v Severnej Amerike.

„Po náročnom začiatku sezóny v slovenskej extralige bola nádej, že zmena prostredia mu pomôže vrátiť sa na správnu cestu. Mal na to potenciál, keďže už v tom čase zvládal prechodovú hru na vysokej úrovni a ukázal niekoľko dobrých náznakov. Nepotvrdil to však štatistikami. Na druhej strane, hral v jednom z najmenej ofenzívnych tímov OHL. Nedokázal zopakovať úspech z predošlého ročníka, ktorým sa zaradil k najväčším slovenským nádejám. Prospela by mu celá sezóna v jednom klube,“ napísal odborník o rodákovi z Nitry.