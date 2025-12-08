Až traja Slováci sa predstavia pri premiére skialpinizmu na ZOH 2026 v Bormiu

Slovensko bude mať až trojnásobné zastúpenie počas premiéry skialpinizmu na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Vo februári sa na štart pretekov v talianskom Bormiu postavia Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik a Rebeka Cully. Definitívu tomu dalo 4. miesto Marianny Jagerčíkovej v šprinte v pretekoch 1. kola Svetového pohára v americkom stredisku Solitude pri Salt Lake City. Informoval o tom web Slovenského olympijského a športového výboru.
Skialpinistka Marianna Jagerčíková sa stala majsterkou sveta v šprinte, vo finále zdolala obhajkyňu zlata
Slováci v mix tímoch
Jagerčíková so Šiarnikom si zabezpečili miestenku už v sobotu v miešaných tímoch. V nedeľňajšom šprinte Jagerčíková postupom do šesťčlenného finále potvrdila 4. priečku v olympijskom kvalifikačnom rebríčku jednotlivkýň, ktorá znamená účasť na ZOH 2026.
V Solitude prišla Jagerčíková vo finále do cieľa s mankom 22,9 sekundy na víťaznú Francúzku Margot Ravinelovú. Od bronzu ju delilo 9,7 s.
Nemá slov
-Definitívne to krátko pred Vianocami potvrdí Medzinárodná federácia skialpinizmu.
„Nemám slov. Marianna je skvelá a mám z toho veľkú radosť,“ zareagovala v príbehu na sociálnych sieťach Slovenskej skialpinistickej asociácie Rebeka Cully.
Skialpinistka Jagerčíková senzačne vyhrala šprint v Madonne di Campiglio
Len 18 mužov a 18 žien
„Kvalifikačný kľúč na ZOH 2026 bol pre skialpinistov neúprosný. Na olympijskú premiéru sa mohlo dostať len 18 mužov a 18 žien. V miešaných tímoch rozdelili pre každé pohlavie po 12 miesteniek, na jednotlivcov ich zostalo len šesť. Prvé dve dostali najlepší dvaja a najlepšie dve na majstrovstvách sveta 2025, zvyšné štyri prví štyria a prvé štyri v olympijskom kvalifikačnom renkingu. V ňom pred Jagerčíkovou skončili zástupkyne Španielska, Talianska a Nemecka. Slovensko má preto nárok na dve ženské olympijské miestenky. Celkovo sa na ZOH 2026 predstavia v skialpinizme zástupcovia a zástupkyne zo 14 krajín,“ vysvetlil web olympic.sk.