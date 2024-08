Olympiáda v Paríži je stvorená pre fanúšikov, Barteková si užíva atmosféru a hodnotí výkon slovenských športovcov

Až počas aktuálneho týždňa sa do hlavného centra diania olympijských hier dostala aj členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková, ktorá ešte počas víkendu mala športové povinnosti. Dostala sa do finále skeetu žien a v ňom obsadila 6. miesto.

Najstaršia finalistka

„Nie som spokojná so šiestym miestom, ale som spokojná s tým, že som bola vo finále. Sú to moje piate hry a len druhé finále. Finále bolo cieľom, aj keď ma stálo veľa síl sa tam dostať cez rozstrel. Bolo to veľmi blízko a už dva dni poriadne nespím a prehráva sa mi v hlave posledný dvojvýstrel. Ešte to chvíľu potrvá, kým to vstrebem a vyhodnotím sama v sebe a uvedomím si, že šieste miesto je fajn. Po dvadsaťročnej olympijskej ceste som stále tam. Bola som tretia najstaršia v štartovom poli a najstaršia finalistka. Ešte stále viem tie mladé baby popreháňať,“ prezradila počas návštevy Slovenského olympijského domu v Paríži.

Presun do Paríža bol pre ňu radostný. „Iba som počúvala o atmosfére v Paríži, takže sa mám na čo tešiť. Bola som už na skejtbordingu a začínam trochu nasávať túto atmosféru. Aj v MOV panuje veľmi pozitívna nálada. Myslím si, že toto sú hry stvorené pre fanúšika. Keď som bola v centre na skejtbordingu, tak som videla neskutočné množstvo ľudí, aj rodiny s deťmi, ktoré prišli bez ohľadu na to, aký šport prišli pozrieť. Prišli sa pozrieť na olympijské hry. To je niečo, čo nám po Tokiu nesmierne chýbalo. Myslím si, že svet a športoví fanúšikovia si zaslúžili hry, kde sa naozaj môžeme stretnúť a vychutnať si elektrizujúcu atmosféru, ktorú Paríž ponúka. Pre mňa osobne sú tie hry nádherné, pretože krásne spájajú to nové – moderné športoviská, technológie a inovácie, s tým starým a tradičným,“ pokračovala.

Dekorovanie víťazov

Už v Chateauroux mala trikrát možnosť dekorovať medailistov v streľbe. „Najviac ma potešilo, že som mohla v mixe skeetu odovzdať medaily športovcom aj športovkyniam, ktoré so mnou strieľajú a zdieľame tú cestu. Úplne najväčšiu radosť mi spravilo, že som mohla medailu na krk zavesiť Gabrielovi Rossetimu. Je to syn trénera, ktorý ma kedysi trénoval. Už nie je bohužiaľ medzi nami, ale bolo to veľmi emotívne,“ uviedla.

Priznala tiež, že bude dekorovať aj víťazov novej chodeckej disciplíny – miešanej štafete. Danka Barteková má za sebou už piate OH a zatiaľ nerozmýšľa nad ďalšími.

Hodená rukavica

„Vôbec neviem, čo bude o štyri roky. Vôbec ešte nerozmýšľam nad LA. Ešte si neviem predstaviť, či som ochotná ísť do štyroch rokov odriekania a driny. Milujem svoj šport, ale viem, čo ma stojí každý jeden trafený terč. Nie som človek, ktorý je talentovaný extrémne, ale človek, ktorý má všetko vydretá a už 26 rokov som deň čo deň na strelnici,“ poznamenala.

A ako sa pozerá na vystúpenia strelcov, ktorí pod piatimi kruhmi vo Francúzsku nezískali ani jeden cenný kov, pričom práve od nich sa to čakalo asi najviac?

„Strelci sem šli ako favoriti v mnohých disciplínach. Bola by som strašne rada, keby sme ich nehodnotili iba podľa jedných pretekov, ktoré nám možno nevyšli podľa želania. Len málo stačí, aby z prvého bolo desiate či pätnáste miesto. Je to o maličkých detailoch, v daný deň musí do seba všetko zapadnúť, aby to dopadlo dobre. Vážim si prácu všetkých našich strelcov, ale aj všetkých športovcov zo Slovenska. Myslím si, že sme dokázali, že sa nestratíme, napriek tomu, že to až tak úplne nevyšlo. Je to hodená rukavica do LA. Uvidíme, pre koho všetkého z tejto skupiny strelcov. Želajme si, aby ich bolo čo najviac, pretože ak to nabudúce s kúsočkom šťastie do seba zapadne, tak to bude dobre,“ dodala.