Ojazdených elektromobilov je na slovenskom trhu trikrát viac než pred covidom

Batériových vozidiel na slovenskom sekundárnom trhu pribúda. Zatiaľ, čo v roku 2019 ponúkol trh 661 ojazdených elektromobilov, v minulom roku ich bolo už 1 809, teda takmer trojnásobok. Od januára tohto roku sa ich v inzertných ponukách objavilo už 581. Každoročne ich tak v ponuke pribudne približne 30 %. Podobná je aj situácia v segmente hybridných modelov. V predcovidovom roku 2019 ich na slovenskom trhu bolo spolu 1 647, v minulom roku si už ale záujemcovia mohli vyberať zo širokej palety 3 845 vozidiel s hybridným pohonným ústrojenstvom. Vyplýva to z analýzy trhu, ktorú pravidelne vykonáva spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľ sietí autocentier AAA AUTO a Mototechna.

„Doba sa výrazne zmenila a batériových vozidiel začalo pribúdať. Najskôr na primárnom trhu, pričom v tomto a budúcom roku sa ich množstvo objaví aj na tom sekundárnom. Paradoxne k tomu prispela aj energetická kríza. Ľudia si vo väčšej miere začali budovať fotovoltiky na svojich domoch, aby boli menej energeticky závislí, a so solárnymi panelmi na streche im obstaranie elektromobilu alebo plug-in hybridu začína ekonomicky dávať väčší zmysel. A to aj napriek vyšším obstarávacím nákladom,“ hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna na Slovensku. „Plne batériové auto síce stále ani zďaleka nie je voľbou väčšiny populácie, pretože aj napriek celkom masívnemu rozvoju dobíjacej infraštruktúry je tankovanie fosílneho paliva stále jednoduchšie a rýchlejšie ako dobíjanie, ale svojich zákazníkov si autá do zásuvky bez problémov nájdu a rýchlo ich pribúda,“ dodáva Petr Vaněček.

Aj preto spoločnosť AURES Holdings spustila činnosť špecializovaného tímu, ktorý sa na elektromobilitu zameriava naprieč celou skupinou. „Zákazníkom tak už dnes ponúkame detailné informácie o každom konkrétnom batériovom vozidle, vrátane kapacity batérie, reálneho dojazdu, percentuálnej výšky zdravia batérie a mnohých ďalších informácií. Zároveň sme získali univerzálne diagnostické riešenie, s ktorým sme schopní posúdiť zdravie batérie pri rôznych značkách a modeloch batériových vozidiel,“ hovorí Eldar Vagabov, riaditeľ strategického rozvoja elektromobility v AURES Holdings.

Foto: AURES Holdings

Jazdené hybridy a elektromobily na trhu majú okolo 3 rokov

Ojazdené hybridy a batériové vozidlá ponúkané na celom slovenskom trhu sú najmä zánovné autá do troch rokov veku. Pri plne elektrických modeloch, ktoré sa objavujú na slovenskom sekundárnom trhu, je stredná hodnota veku 2,7 roka, pri hybridoch je to 3,8 roka. Tomu pochopiteľne zodpovedajú aj stredné hodnoty počtu najazdených kilometrov, ktoré sú 54 000 km pri hybridoch a 35 000 km pri čisto batériových vozidlách.

Elektromobily z druhej ruky medziročne zlacneli

Cena hybridov sa v tomto roku drží na mediáne (stredná hodnota) 22 645 eur, to znamená trojpercentný nárast oproti minulému roku. Plne batériové vozidlá v medziročnom porovnaní dokonca zlacneli. Medián ceny je aktuálne 34 054 eur, čo je o 1 400 eur menej ako v minulom roku. „Keď vezmeme do úvahy aktuálnu mieru inflácie, potom je vidieť, že u ojazdených batériových áut nie je situácia nijako dramatická. Ostatne, aj u bežných ojazdených áut sa cenová hladina počas posledných mesiacov stabilizovala,“ komentuje Petr Vaněček. Najčastejšie ponúkaným čisto batériovým vozidlom v inzercii na Slovensku je aktuálne Tesla Model 3, nasleduje Nissan Leaf a BMW i3. Pri hybridoch je to trojica Toyota Corolla, RAV4 a C-HR.

„V AURES Holdings je trend obdobný. Aj u nás patria medzi najpredávanejšie vozidlá značky Tesla, ale záujemcovia u nás samozrejme zoženú elektromobily v celom cenovom spektre, od najlacnejších elektrických Smartov alebo Kií Soul EV, až po zánovné Škody Enyaq alebo Mercedesy radu EQ. Stabilne máme v ponuke okolo 70 čistých elektromobilov a 500 hybridov,“ uzatvára Petr Vaněček.

