Odvolací súd rozhodol o obžalovaných v kauze Gemerský mlyn. Jedného oslobodil, druhému zmiernil trest (video)

aktualizované 3. apríla 2024, 14:48

Senát Krajského súdu v Bratislave v stredu v kauze známej ako Gemerský mlyn oslobodil spod obžaloby z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku obžalovaného Ľubomíra Neslušana.

Naopak, v prípade spoluobžalovaného Jozefa Vala potvrdil vinu, zmiernil mu však trest z pôvodných 12 rokov väzenia na šesť rokov. Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.

História rozsudkov

Dvojicu obžalovaných v tomto prípade senát vtedajšieho Okresného súdu Bratislava II uznal v júni 2022 opätovne za vinných. Zároveň Jozefovi Valovi a Ľubomírovi Neslušanovi uložil rovnaké tresty ako pri prvom odsudzujúcom rozsudku z roku 2019. Ten bol síce odvolacím súdom zrušený, podľa predsedníčky senátu Michaely Bucekovej ani doplnené dokazovanie nezmenilo vo veci dôkaznú situáciu.

Obaja obžalovaní voči verdiktu podali odvolanie. Obžalovaný Jozef Valo zároveň neprávoplatný rozsudok označil za exemplárny príklad marenia spravodlivosti.

Bývalý Okresný súd Bratislava II v tomto prípade už v januári 2019 uznal Vala a Neslušana za vinných z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Vo väzení si mali obaja odsedieť 12-ročné tresty. Súd im tiež uložil ochranný dohľad na jeden rok a zákaz vykonávať verejné funkcie na päť rokov. Taktiež mali podľa rozsudku spoločne nahradiť vzniknutú škodu.

Obvinení sa odvolali

Bývalí členovia Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM) sa proti verdiktu prvostupňového súdu na mieste odvolali. Krajský súd v Bratislave následne na neverejnom zasadnutí v novembri 2020 rozhodol o zrušení rozsudku súdu prvého stupňa a vec vrátil na okresný súd na opätovné prejednanie a rozhodnutie, a to pre potrebu doplnenia a vykonania ďalších dôkazov.

Podľa prokuratúry dvojica spôsobila štátu škodu 4 770 000 eur, keď v júli 2010 v mene fondu podpísala dohodu o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Gemerský mlyn, a to napriek tomu, že fond vyhral súdny spor so spoločnosťou na prvostupňovom súde.

Dohoda nevýhodná pre fond

Predsedníčka odvolacieho senátu Marcela Kossová v rámci odôvodnenia rozsudku uviedla, že vinu Vala súd ustálil z dôvodu, že pôsobil ako šéf právnej sekcie FNM a vypracoval podklady, na základe ktorých výkonný výbor hlasoval. Aj keď sám nebol právnikom, ignoroval upozornenie, že dohoda je pre fond nevýhodná.

„Riadil sa len tým, čo tvrdil zástupca Gemerského mlyna,“ uviedla Kossová. Členovia výboru sa podľa nej následne pri hlasovaní spoliehali na stanovisko právnej sekcie. Pokiaľ ide o zníženie trestu oproti prvostupňovému rozsudku, podľa predsedníčky senátu zavážilo, že skutok sa stal v roku 2010 a obžaloba bola podaná v roku 2015. „Bolo nevyhnutné reagovať na túto dĺžku trestného konania,“ skonštatovala. Valo ešte pred rozhodnutím súdu zdôraznil, že je presvedčený o svojej nevine.

Pokiaľ ide o oslobodenie Neslušana, ten sa podľa Kossovej riadil tým, čo mu bolo predložené Valom. Neslušanov obhajca Adrián Kucek pre agentúru SITA povedal, že jeho klient je s rozsudkom spokojný.„Kauza, ktorá trvala viac ako 15 rokov je pre neho u konca,“ povedal.