Odsúdený vrah Dorčík žiada obnovu konania, za vraždu „pre pocit“ dostal doživotný trest

Rudolf Dorčík, ktorý je právoplatne odsúdený na doživotie za úkladnú vraždu náhodnej obete, žiada obnovu konania. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktorý má o jeho návrhu rozhodovať na verejnom zasadnutí 20. mája.

Doživotne odsúdený Dorčík

Najvyšší súd SR (NS SR) v kauze vraždy „pre pocit“ v januári 2022 vyhovel odvolaniu vtedajšieho špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a dvojici obžalovaných sprísnil tresty. Dvadsaťročnému Dorčíkovi tak uložil trest na doživotie v ústave s maximálnym stupňom stráženia a dvadsaťdvaročnému Milanovi Jesenskému trest 25 rokov väzenia rovnako v ústave s najprísnejším režimom. Toto rozhodnutie NS SR je právoplatné.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v tomto prípade uložil 15. októbra 2021 obžalovanému Rudolfovi Dorčíkovi trest 24 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Spoluobžalovanému Milanovi Jesenskému uložil súd trest 20 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia.

Zároveň mala dvojica obžalovaných vyplatiť matke, otcovi a dcére zavraždeného Jozefa Plicu náhradu škody zhodne po 10 300 eur. Vtedajší špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na mieste podal odvolanie. Argumentoval napríklad tým, že Dorčík sa po vražde v spoločnosti svojich kamarátov vyjadril, že by to urobil znovu a vraždil by aj pre peniaze. Obžalovaní sa tiež podľa obžaloby pri tele obete fotili.

Je uňho nádej na nápravu?

Podľa verdiktu NS SR z januára 2022 boli prísnejšie tresty pre dvojicu potrebné pre efektívnejšiu ochranu spoločnosti. Podľa predsedníčky senátu Dany Wänkeovej totiž momentálne neexistuje v prípade Rudolfa Dorčíka rozumná nádej na jeho nápravu.

Pripomenula však, že ani doživotný trest nie je absolútnym trestom a aj v takomto prípade je možné požiadať po adekvátnom čase o podmienečné prepustenie. Zároveň tiež povedala, že dôkazná situácia v tomto prípade bola tak jednoznačná, že ani priznanie oboch páchateľov nemalo zásadný podiel na uznaní ich viny.

Chceli vedieť, aké je to zabiť človeka

Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára 2021 v Martine. Dvojica podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa z Dubového, zavraždila len preto, lebo Dorčík chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“. Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu.

Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Dorčík opýtal, „aký je to pocit, že tejto noci zomrie“. Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných tiež skočil na krk. Rudolf Dorčík následne porezal obeti hrdlo a Milan Jesenský mu zarezal sklennou črepinou do viacerých častí hlavy. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.

Podľa svedeckých výpovedí Dorčík, ktorý bol už v minulosti trestaný pre ublíženie na zdraví a výtržníctvo, po vražde ukázal telo obete niekoľkým kamarátom. Zároveň sa im vyhrážal, pokiaľ by vec ohlásili.

Najmladšie odsúdený páchateľ

Bývalý špeciálny prokurátor Lipšic po rozhodnutí odvolacieho súdu skonštatoval, že v tomto prípade ide o „preferenčný prípad“, pretože tak mladému páchateľovi (20 rokov) ešte nebol na Slovensku uložený doživotný trest.

„Avšak vzhľadom k mimoriadnej brutalite tohto činu, jeho následkom, pohnútke, ale aj kriminálnej kariére už odsúdeného Dorčíka je zrejmé, že žiaden iný trest by nebol ani spravodlivý, ani by nezabezpečil účinnú ochranu spoločnosti,“ dodal.