Odovzdávanie Oscarov ovládol nízkorozpočtový film Anora o sexuálnej pracovníčke - VIDEO

Film „Anora“ sa v nedeľu stal veľkým víťazom odovzdávania známych Oscarov. Príbeh sexuálnej pracovníčky, ktorej manželstvo so synom ruského oligarchu sa rýchlo rozpadne, získal dovedna päť ocenení vrátane ceny za najlepší film.

Čierna komédia Seana Bakera si odniesla aj Oscara za najlepšiu réžiu, najlepší strih, najlepší pôvodný scenár a najlepšiu herečku pre 25-ročnú hviezdu Mikey Madison.

„Toto je splnený sen. Vyrastala som v Los Angeles, ale Hollywood bol vždy odo mňa akosi ďaleko. Takže stáť tu dnes v tejto miestnosti je naozaj neuveriteľné,“ povedala Madison. Jej víťazstvo bolo trochu nečakané, keďže podľa prognóz si mala Oscara odniesť megahviezda 90. rokov Demi Mooreová za výkon v horore „Substancia“.

Päť víťazstiev snímky „Anora“, ktorá bola nominovaná v šiestich kategóriách, bol pôsobivý úlovok pre film vyrobený len za šesť miliónov dolárov, čo je na hollywoodske štandardy malá suma. Triumfoval na úkor filmu Konkláve o tajnom a tvrdohlavom zvolení nového vodcu katolíckej cirkvi, ktorému dodali neuveriteľnú aktuálnosť zdravotné problémy súčasného pápeža Františka.

One of the biggest 2025 #Oscars surprises was this moment between Adrien Brody and Halle Berry. pic.twitter.com/MczoM9Lwj7

— E! News (@enews) March 3, 2025