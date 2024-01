Ódor vyfúkol líderstvo kandidátky známym ekoaktivistom. Aké má šance na zvolenie do europarlamentu? Odpovedá odborník

Kandidátnu listinu Progresívneho Slovenska (PS) do tohtoročných eurovolieb povedie bývalý premiér Ľudovít Ódor. Podľa odborníkov ide o kvalitného kandidáta, no musí sa pripraviť, že bude terčom útokov zo strany svojich politických súperov.

„Správa o tom, že Ľudovít Ódor povedie kandidátku Progresívneho Slovenska do eurovolieb ma do istej miery prekvapila. Na druhej strane, pán Ódor ako premiér sa ukázal ako človek, ktorý je jednak politicky schopný, navyše dokázal byť aj populárny medzi ľuďmi,“ uviedol pre agentúru SITA politológ Tomáš Koziak.

Informácia o kandidatúre expremiéra zaskočila aj jeho kolegu Radoslava Štefančíka. „Pán Ódor vôbec neavizoval, že by sa v blízkej dobe chcel nejakým spôsobom politicky angažovať,“ hovorí.

Terč pre politických súperov

Ódorova kandidatúra do eurovolieb takmer okamžite spustila zo strany jeho politických súperov kritiku, že ide o dôkaz toho, že úradnícka vláda prezidentky Zuzany Čaputovej nebola nezávislá.

„Toľko k ‚nezávislej vláde odbornikov‘, a tiež k tomu, prečo si ho za jej predsedu vybrala expodpredsedníčka PS a prezidentka Zuzana Čaputová už v januári 2023, prečo podporovala čo najneskorší termín predčasných volieb, prečo ignorovala petičné hárky, prečo vystúpila minulý týždeň v NR SR k rokovaniu o skrátenom legislatívnom návrhu a prečo sa Ľ. Odór začne teraz ukazovať na “občianskych protestoch,“ napísala na sociálnej sieti europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Vždy som tvrdil, že úradnícka vláda bola vláda Progresívneho Slovenska. Šimečka to popieral,“ reagoval na správu minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (SNS). „Ódor potvrdil, že jeho úradnícka vláda bola od začiatku podvodom na voličoch koordinovaná Progresívnym Slovenskom a prezidentským palácom. Takže PS nám už vládlo a ukázali čo vedia – nič!“ skonštatoval Taraba.

„Neplánoval som tu byť, no v zásade sa mi ťažko pozerá z domu na to, ako táto vláda unáša celé Slovensko absolútne nesprávnym smerom,“ vysvetľoval bývalý predseda vlády Ľudovít Ódor. Po eurovoľbách sa rozhodne, či do hnutia vstúpi. Facebook/Progresivne Slovensko

Politológ Koziak súhlasí, že kvôli tomuto kroku môže byť Ódor aj Progresívne Slovensko vystavení útokom. „Kandidátka Progresívneho Slovenska bude dobrým terčom zo strany súčasnej vládnej koalície s tým, že povedia: vláda, ktorá bola vymenovaná, nebola úradnícka, ale bola fakticky stranícka a väzby medzi Progresívnym Slovenskom a pánom Ódorom boli skôr a dlhšie, a úradnícka vláda bola vládou progresívcov,“ vysvetľoval Koziak.

Ódor a jeho šance v eurovoľbách

Aké má šance bývalý premiér na zvolenie do Európskeho parlamentu? „Pokiaľ je Ódor vnímaný, že je to odborník, ktorý v pozícii predsedu vlády odborníkov nezlyhal, toto môže byť pre kandidátku PS prínosom. Viem si predstaviť, že ľudia toto vo voľbách do europarlamentu aj ocenia a má to potenciál priniesť ďalšie hlasy pre Progresívne Slovensko,“ hovorí Koziak.

„Koalícia PS a Spolu predchádzajúce európske voľby vyhrali. To znamená, že tieto voľby prajú práve stredopravicovým stranám. Ódor má veľkú šancu práve preto, lebo bol ako predseda úradníckej vlády celkom populárny, dôveryhodný, ľudia mu verili a sympatizovali s ním,“ doplnil jeho kolega Štefančík s tým, že zo strany PS to bola „dobrá kúpa“.

Podľa politológa bolo rozhodnutie Progresívneho Slovenska dať za lídra svojej kandidátky do eurovolieb Ľudovíta Ódora „dobrá kúpa“. Ozvali sa však už aj kritické hlasy, že ide o dôkaz toho, že úradnícka vláda nebola nezávislá. Foto: SITA/Milan Illík

Ódor v úlohe politika

V blízkej budúcnosti sa podľa odborníka ukáže, ako Ódor zvládne svoju novú pozíciu.

„Uvidíme, akým spôsobom sa bude pán Ódor správať ako politik, pretože v tomto momente, keď sa dostáva na kandidátku do Európskeho parlamentu a uchádza sa o hlasy voličov, má stranícku nálepku, a tak sa vlastne stáva politikom. Byť šéfom úradníckej vlády je niečo iné ako byť politikom, ktorý je viazaný s politickom stranou,“ upozornil Koziak.

„Kandidátka do Európskeho parlamentu nie je klasickou, tvrdou straníckou politikou, ktorú poznáme na vnútropolitickej scéne. Je to predovšetkým o názorovej konzistentnosti, že ten človek dokáže prezentovať isté hodnoty súladné s hodnotami voličov, ktorí by ho mali voliť. Po tejto stránke pán expremiér Ódor môže byť úspešný,“ myslí si politológ.

Informácia o kandidatúre Ľudovíta Ódora do eurovolieb zaskočila aj politológov. „Pán Ódor vôbec neavizoval, že by sa v blízkej dobe chcel nejakým spôsobom politicky angažovať,“ hovorí politológ Radoslav Štefančík. Foto: SITA/Milan Illík

Ódorovi bude podľa slov odborníka viac „svedčať“ práca na pôde Európskeho parlamentu ako keby mal fungovať v domácej politike. „Popravde, neviem si ho (Ódora – pozn. red.) predstaviť v straníckej politike a na domácej politickej scéne, ktorá je mimoriadne tvrdá, veľmi špinavá a ktorá častokrát pripomína chliev do ktorého hocikto vstúpi, tak sa musí zašpiniť. Európska politika je o niečom úplne inom, je oveľa kultivovanejšia a aj voľby do európskeho parlamentu nie sú takou špinavou záležitosťou akou je vnútroštátna politika,“ hovorí Koziak.

Vyfúkol líderstvo známym ekoaktivistom

Rozhodnutie progresívcov dať za lídra svojej kandidátky Ódora bolo prekvapivé aj z dôvodu, že PS má vo svojich kruhoch populárnych europoslancov a ekoaktivistov – Michala Wiezika a Martina Hojsíka, ktorý je zároveň aj podpredsedom Európskeho parlamentu. „Je pravda, že Progresívne Slovensko má veľmi výrazných a kvalitných europoslancov, ktorých je vidieť. Sú technicky pripravení aj čo s týka komunikácie v cudzom jazyku, čo u našich politikov bohužiaľ nie je typická záležitosť,“ súhlasí politológ Koziak.

„To, že umiestnili pána Ódora na špicu kandidátky, dali ho týmto spôsobom na jednoznačne zvoliteľné miesto. Chceli tým ukázať váhu, ktorú pánovi Ódorovi dávajú, a že ho považujú za dobrú tvár na reprezentácii strany a Slovenska v rámci európskeho parlamentu,„ myslí si politológ.

Ľudovít Ódor vyfúkol miesto lídra na kandidátke Progresívneho Slovenska známym europoslancom PS Michalovi Wiezikovi a Martinovi Hojsíkovi. Foto: archívne, SITA/Milan Illík

Podľa Koziaka sa dá predpokladať, že voličský výtlak Progresívneho Slovenska, ktoré sa ukázalo v domácich voľbách, sa pretaví aj v eurovoľbách. Tým je jednotka na kandidátke progresívcov stopercentne isté miesto a Ódor sa podľa slov odborníka s veľkou pravdepodobnosťou do Európskeho parlamentu dostane.