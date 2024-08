Finotovú od zisku olympijskej medaily delili dve sekundy, aj tak však odchádzala domov so slzami šťastia (video)

Francúzka atlétka Alice Finotová skončila v stredajšom finále behu na 3000 m na OH 2024 v Paríži na nepopulárnom štvrtom mieste, ktoré často spôsobuje u športovcov slzy smútku a sklamania.

Avšak prípad skúsenej 33-ročnej vytrvalkyne to nebol. Finotová totiž krátko po pretekoch priamo na tribúne Štadión Stade de France požiadala o ruku svojho partnera a zároveň reprezentanta Španielska v triatlone Bruna Martíneza. Informáciu priniesol web Euronews.

Úradujúca majsterka Európy v behu na 3000 m zabehal vo finále čas 8:58,67, čim vylepšila doterajší európsky rekord.

„Povedala som si, že keď pobežím pod deväť minút, tak to urobím. Je to moje šťastné číslo a sme spolu deväť rokov. Veľmi veľa to pre mňa znamená,“ povedala Finotová, ktorá pritom pred olympijským finále nikdy nebežala pod hranicou deviatich minút.

Úsmev vyvoláva skutočnosť, že Francúzka nepožiadala svojho priateľa o ruku klasickým pokľakom s prsteňom na dlani. Ten si nemala počas pretekov kde ukryť, a tak Brunovi odovzdala odznak s nápisom „Láska je v Paríži“.

A memory that will last a lifetime for Alice Finot and her husband to be 🫶❤️🥹#paris2024 #olympics pic.twitter.com/BqFRfzWFdq

— Eurosport (@eurosport) August 7, 2024