Od začiatku vojny na Ukrajine zdokumentovali desiatky popráv zajatcov na oboch stranách, Rusi však nespolupracujú

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zdokumentoval od februára 2022, keď sa začala vojna na Ukrajine, desiatky prípadov okamžitých popráv vojnových zajatcov, ktoré vykonali ruské aj ukrajinské sily.

Vo svojej najnovšej správe však uznáva, že je ťažšie získať informácie z Ruska a území, ktoré sú pod jeho kontrolou, ako z Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Zajatci ako ľudské štíty

OHCHR v spomenutej správe uvádza, že zdokumentoval okamžité popravy 15 ukrajinských vojnových zajatcov, ktoré vykonali ruské sily, využívanie ukrajinských vojnových zajatcov ako ľudské štíty, úmrtie dvoch zranených vojnových zajatcov v dôsledku nedostatku zdravotnej starostlivosti a mučenie.

Medzi zdokumentovanými prípadmi sú napríklad mučenie a poprava dôstojníka ukrajinskej národnej gardy, ktorý odmietol odovzdať heslo k prístupu do rozhlasovej stanice v Mariupoli v apríli 2022 či zabitie zraneného ukrajinského vojaka bojovníkmi z ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny, ktorí ho po zajatí pri obci južne od Bachmutu trikrát strelili do hrude a raz do hlavy.

Správa úradu poukazuje aj na nedostatočnú spoluprácu, ktorú vyšetrovatelia OSN dostali od ruských a ruských okupačných úradov, pričom tvrdí, že napriek opakovaným takýmto žiadostiam sa nepodarilo získať prístup k vojnovým zajatcom internovaným Ruskou federáciou.

Spomína len jedinú príležitosť, keď sa tím OSN mohol stretnúť, ale nie vypočúvať, 13 ukrajinských vojnových zajatcov. To sa stalo v auguste v okupovanej Luhanskej oblasti.

Ukrajinci umožnili plný prístup

Okamžitých popráv zo strany ukrajinských síl OHCHR zdokumentoval v prípade najmenej 25 ruských vojnových zajatcov.

Pri jednom incidente v marci 2022 v Luhanskej oblasti podľa správy ukrajinskí vojaci zabili niektorých členov z Rusku pridružených skupín po tom, čo odmietli vyhlásiť, že sa vzdávajú. Ruskí bojovníci, niektorí možno zranení alebo mŕtvi, ležali na zemi po delostreleckom útoku, uvádza sa v správe.

Na rozdiel od ruských úradov však tímy OSN dostali od Ukrajiny „plný a dôverný prístup“ k ruským vojnovým zajatcom internovaným na Ukrajine, čo OHCHR „veľmi oceňuje“.

Úrad vysokého komisára vo svojej správe pripomína, že okamžité popravy a útoky voči vojnovým zajatcom a osobám naďalej neschopným boja sú zakázané medzinárodným právom. Ak sú úmyselné, predstavujú vojnové zločiny.