Od začiatku ruskej agresie bolo zabitých 100-tisíc ukrajinských vojakov, uviedla CBS News

Od začiatku ruskej agresie podľa americkej televíznej stanice CBC prišlo o život 100-tisíc ukrajinských vojakov. CBS News tento údaj uviedla v rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Denne prebiehajú ruské útoky na ukrajinské mestá. 1 700 útokov na školy, viac ako 600 mŕtvych detí, 780 napadnutých zdravotníckych zariadení, 13-tisíc zabitých civilistov a až 100-tisíc mŕtvych ukrajinských vojakov,“ uviedla CBS News, hoci nejde o priamu citáciu Zelenského. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Ak nebudeme pevní, on (ruský prezident Vladimir Putin) bude postupovať ďalej,“ povedal Zelenskyj. „Nie je to len planá špekulácia, hrozba je reálna. Putinov konečný cieľ je oživiť ruské impérium a získať späť územia, ktoré sú v súčasnosti pod ochranou NATO. Vzhľadom na toto všetko si myslím, že by to mohlo prerásť do svetovej vojny,“ povedal ukrajinský prezident.

V polovici februára tohto roka Zelenskyj povedal, že od začiatku ruskej vojny bolo zabitých viac ako 46-tisíc ukrajinských vojakov a desaťtisíce ďalších sú nezvestné alebo držané v zajatí.