Od sôch po AI: Biela noc zaplaví Bratislavu a Košice súčasným umením aj aktuálnymi témami

Obľúbený festival súčasného umenia Biela noc prichádza už šestnástykrát na Slovensko. Ulice Bratislavy a Košíc premení na multimediálnu nočnú galériu plnú interaktívnych inštalácií a imerzívnych zážitkov, pričom okrem domácej scény sa môžeme tešiť aj na renomovaných zahraničných tvorcov zo Španielska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Japonska či susedného Poľska, Maďarska, Česka a Ukrajiny. Festival prežiari hlavné mesto počas troch víkendových nocí od piatka do nedele 3. až 5. októbra. O týždeň neskôr začne košická edícia, ktorá sa uskutoční od 10. do 12. októbra 2025.
Nespite, zažite! Do Bratislavy a Košíc prichádza Biela noc: ulice, námestia, parky, dvory, fasády a nezvyčajné interiéry zaplaví súčasné umenie od vyše 200 umelcov, dizajnérov, performerov a kóderov z 10 krajín. Predstavia sa tradičné žánre (socha, fotografia, film), živé umenie (performance, hudba, tanec), ale aj svetelný dizajn, mapping, imerzívne prostredia či interaktívne diela, ktoré spájajú svet umenia s technológiami – od laserov až po AI. Na festivalovej mape pribudnú nové lokality a chýbať nebudú ani premiéry a site-specific inštalácie šité na mieru mestu.
Záblesk svetla aj zrkadlo neistých časov
Program je opäť pestrý: dotkneme sa svetelného vodopádu, vyskáčeme si farebnú symfóniu, obsadíme bratislavské fasády, ovládneme košickú fontánu, zažijeme 360-stupňový laserový tanec aj farebný útok monumentálnych nafukovačiek, pozdravíme svetelných exotov, dlhočizný nos aj viazankové kobry, navštívime svetlom prebudené ľadové jamy a okrem iného odpovieme na otázku – Ako sa máš, Slovensko?
Dramaturgia je vystavená viacžánrovo a predstavuje autorov naprieč generáciami. Nebojí sa otvárať aktuálne otázky slobodnej kultúry, ekológie, ľudských práv či vojny, no ponúka aj veselé, abstraktné a kreatívne intervencie do prostredia. Už tradične tak osloví dospelé publikum a odborníkov, ako aj detského diváka. Hovorí programová riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková: „Bielu noc tento rok vnímame predovšetkým ako záblesk pozitívnej energie – ako pozvánku vyjsť do ulíc, stretnúť sa a prekročiť hranice vlastných bublín. Diela sú rozmanité, vizuálne silné aj hravé, zapájajú divákov, no mnohé zrkadlia aj problémy dneška a výzvy, ktorým ako spoločnosť čelíme. Chceme ukázať, že aj v napätých časoch je možné vytvoriť priestor, kde sa prirodzene stretávajú rôzne komunity, príbehy a názory – s rešpektom a otvorenou mysľou.”
Premiéry a diela šité mestu na mieru
Biela noc je už tradične impulzom pre vznik nových diel na slovenskej umeleckej scéne. Mnohé z nich pracujú s genius loci a sú tvorené v dialógu s mestom, jeho architektúrou, históriou a obyvateľmi. Prvýkrát v bratislavskej edícii zažiaria aj viaceré lokality, ako napríklad bývalé ľadové jamy a ich okolie v novovznikajúcej štvrti Vydrica. Český umelec Michal Pustějovský bývalé „ľadovne” prebudí site-specific svetelnými a kinetickými inštaláciami, obľúbení BN Label vnesú do prechádzky Kempelenovým parkom poetiku jemných svetelných bodov so zvukmi prírody, zatiaľ čo Nina A. Šošková divákov zaujme priestorovou inštaláciou Hlavne sa usmievaj!
Obľúbená vodná trasa v Bratislave povedie od Eurovea po Vydricu, a okrem zahraničných hostí uvedie premiéru svetelných objektov od BN Label či hravú inštaláciu Kobra viazanková od Viliama Slaminku. Festival zavíta okrem Starého Mesta aj do Nového Mesta a Ružinova.
Ružová fontána, digitálna aura aj poetika dátových súhvezdí
Fasády Hotela Kyjev a bývalého OD Prior sa opäť digitálne prepoja, pričom tentokrát ich vďaka inštalácii Lousyho Aubera vizuálne obsadia tváre samotných návštevníkov. Historické centrum predstaví aj viacero premiér monumentálnych diel – napríklad „street-art” mačku Matúša Maťátka či 20-metrov dlhý, interaktívny objekt Emmy Zahradníkovej, Sféra. Tešiť sa môžeme aj na nové inštalácie či projekcie od Jána Šicka, Borisa Vitázeka, Ové Pictures a Aleša Vojtáška, fontánu od Zuzany Svatik a mnohé spolupráce profesorov a študentov z fakúlt VŠMU v Bratislave, ktoré vytvoria novú festivalovú trasu v okolí medzi Zámockou a Panenskou ulicou. Imerzívnym svetelným prostredím nás pohltí veľkolepá inštalácia Aura v bratislavskej Starej tržnici, zatiaľ čo v Košiciach sa budeme môcť ponoriť do poetickej hviezdnej oblohy s ekologickým presahom od mladej umelkyne Martiny Jarinovej.
Svetové mená, nové technológie, futuristická estetika
Festival okrem bohatstva domácej scény predstaví renomovaných umelcov z európskych krajín a Japonska. Kinetická svetelná inštalácia Flux francúzskeho zoskupenia Collectif Scale sa na svetovej scéne teší obrovskej popularite – hosťuje na významných umeleckých podujatiach aj hudobných pódiách, vždy prispôsobená lokalite, modulárna a inovatívna. Na Slovensku pretvorí atmosféru historickej architektúry frenetickou show, v ktorej sa choreografia svetla prepojí s hudbou v intímnom, no živom dialógu. Kontrapunkt futuristickej estetiky k prostrediu vytvoria aj inštalácie maďarského tvorcu, Dániela Besnyő. Od monumentálneho, 360-stupňového laserového tanca až po jemnú, hviezdicovú formu morského tvora na brehu rieky, Besnyő ozvláštni festivalové noci prepojením svetelného dizajnu, vedeckých poznatkov a umenia. V kontraste k sakrálnej architektúre vynikne tiež interaktívny objekt Antonína Kindla, ktorý podnecuje k zamysleniu nad potenciálom a hranicami zmyslového poznania strojov.
Do Košíc a Bratislavy zavítajú aj belgickí Superbe, ktorí publikum zaujali už počas minulých ročníkov. Ich nová interaktívna inštalácia ožíva v spojení s divákmi – stačí si vybrať jedno zo štyroch stanovísk a svojím pohybom spoločne s ďalšími známymi či neznámymi návštevníkmi pretvoriť námestia veselou audiovizuálnou symfóniou. Košičania budú mať ďalej možnosť zažiť poetickú výstavu japonských tvorkýň Shimizu a Tanaka, ktoré cez monochromatické fotografie, tanečné pohyby a fluidné línie kostýmov spoločne skúmajú bohatstvo vnútorného ženského sveta. S námetom z dejín umenia sa s použitím generatívnych modelov stretneme v syntografe poľsko-slovenskej kreatívnej dvojice Ryś & Revický. Spoločne nám umožnia stať sa pomyselnou múzou maliarskych velikánov a spoznať špecifiká rôznych výtvarných smerov na vlastnom portréte.
Multisenzorický zážitok uvedie Španiel Marc Vilanova – jeho Cascade transformuje ľuďmi nepočuteľný zvuk vodopádov na svetelné vlákna, ktoré nielen vidíme, ale môžeme sa medzi ne vnoriť a precítiť ich dotykom. Vilanova tým sprítomní časť prírody, ktorú vtáky vnímajú a bežne využívajú na orientáciu – až do momentu, kým im to hlukové znečistenie súvisiace s industrializáciou neznemožní. Autor sa tak pripojí k desiatkam domácich aj zahraničných umelcov, ktorí na Bielej noci otvárajú spoločensky naliehavé otázky – od ochrany prírody cez postavenie žien v spoločnosti až po súčasnú politickú situáciu na Slovensku, dezinformácie a zničujúce vojny nielen u našich susedov.
VSTUPNÉ A PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Všetky informácie o programe a vstupenkách nájdete na festivalovej mape a ostatných oficiálnych kanáloch Bielej noci, vrátane mobilnej aplikácie Biela noc, webovej stránky www.bielanoc.sk a sociálnych sietí festivalu (Facebook, Instagram).
Kontaktná osoba:
Zuzana Pacáková, 0905 659 356, zuzana@bielanoc.sk, www.bielanoc.sk
Biela noc Bratislava 2025:
3. – 5. október 2025 od 19.00 do 00.00 h
Vstupné (BN PASS) pre deti od 6 do 11 rokov: 5 EUR / exteriér zdarma
Vstupné (BN PASS) od 12 rokov: 20 EUR / exteriér zdarma
Biela noc Košice 2025:
10. – 12. október 2025 od 19.00 do 00.00 h
Vstupné (BN PASS) pre deti od 6 do 11 rokov: 5 EUR / exteriér zdarma
Vstupné (BN PASS) od 12 rokov: 15 EUR / exteriér zdarma
Deti do 5 rokov (vrátane), ľudia s preukazom ZŤP a ZŤP-S (aj so sprievodom) majú vstup zdarma, rovnako ako ľudia nad 62 rokov. Niektoré umelecké špeciály vyžadujú samostatné vstupné (označené na mape aj webovej stránke).
Festivalové permanentky sú dostupné online a v čase trvania festivalu aj na vybraných predajných miestach.
Bratislava: https://goout.net/sk/biela-noc-bratislava-2025/szlvsyx/
Košice: https://goout.net/sk/biela-noc-kosice-2025/szmvsyx/
Zmena programu vyhradená.
Informačný servis