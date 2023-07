Od potravinových systémov ku klimatickým zmenám: Tetra Pak napreduje v udržateľnej transformácii

Spoločnosť Tetra Pak zverejnila Správu o udržateľnosti za rok 2022 [1], v ktorej zdôrazňuje pokrok spoločnosti v piatich vzájomne prepojených oblastiach, ktoré sú pre ňu kľúčové, vrátane potravinových systémov, obehového hospodárstva, klimatických zmien, prírody a sociálnej udržateľnosti. 24. vydanie Správy o udržateľnosti svedčí o tom, že udržateľnosť je kľúčovým faktorom pri každom obchodnom rozhodnutí a zostáva základom stratégie spoločnosti Tetra Pak, ako dnes tak aj v budúcnosti.

Spoločnosť Tetra Pak dosiahla v roku 2022 v oblasti udržateľnosti významné míľniky. Znížila prevádzkové emisie skleníkových plynov (GHG) o 39 % [2], pričom 84 % energie pochádza z obnoviteľných zdrojov [3]. Spoločnosť tak napĺňa plán dosiahnuť čisté nulové emisie v rámci svojej prevádzky do roku 2030. Navyše, predaj 8,8 miliardy obalov na rastlinnej báze [4] a 11,9 miliardy uzáverov na rastlinnej báze sa premietol do 131 kiloton CO2 [5]. Spoločnosť tiež investovala takmer 30 miliónov EUR [6] do urýchlenia zberu a recyklácie nápojových kartónov.

A to všetko v kontexte obrovskej neistoty, ktorou bol poznačený celý minulý rok. Od extrémnych výkyvov počasia až po ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorých dôsledky pocítil celý svet. Kombinácia týchto a ďalších faktorov, ako sú následky pandémie COVID-19, problémy v dodávateľskom reťazci a rastúce náklady vstupov, postavila podniky aj spotrebiteľov pred náročné finančné výzvy a viedla k zvýšeným životným nákladom a pre mnohých aj k potravinovej neistote.

„Súčasné prevádzkové prostredie zdôraznilo potrebu inovatívnych a integrovaných riešení. Len tak môžeme dosiahnuť rozsah a rýchlosť zmien potrebných na posilnenie prístupu k potravinám a zároveň bojovať proti klimatickým zmenám spôsobom, ktorý nezabúda na nikoho. Preto aplikujeme holistický prístup v piatich vzájomne prepojených na sebe závislých oblastiach,“ hovorí Adolfo Orive, prezident a CEO spoločnosti Tetra Pak.

Správa o udržateľnosti spoločnosti Tetra Pak za rok 2022 približuje pokrok spoločnosti v uplynulom roku ako aj prebiehajúce iniciatívy na ochranu potravín, ľudí a planéty:

Testovanie bariéry prvej v odvetví na báze vlákien, ktorá má nahradiť tenkú vrstvu hliníkovej fólie v aseptických nápojových kartónoch – dôležitý prelom na ceste k plne obnoviteľnému aseptickému obalu.

Umožniť 66 miliónom detí v 44 krajinách zapojiť sa do programov školského stravovania. To viedlo k zlepšeniu zdravia detí a školskej dochádzky, ako aj k stimulácii rozvoja poľnohospodárstva.

Návrh novej metódy spracovania sójových nápojov, ako aj novej technológie na premenu už použitého sladu (pri výrobe piva) [7] na rastlinný nápoj – pre redukciu odpadu a viac živín.

Uznanie vedúceho postavenia v oblasti korporátnej transparentnosti a výkonnosti v súvislosti s klimatickou zmenou a lesmi od globálnej environmentálnej neziskovej organizácie CDP, pričom na prestížnom „A List“ figuruje už posledné 4 roky.

Obnova 87 hektárov pôdy (ekvivalent 136 futbalových ihrísk) v rámci programu Araucaria Conservation Programme v Brazílii.

Implementácia hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. [8]

Dodávky mlieka do mliekarní v rámci 22 projektov „Dairy Hub“ prostredníctvom približne 44 000 farmárov, vo väčšine prípadov drobných farmárov, ako súčasť dlhodobej práce spoločnosti na budovaní miestnych hodnotových reťazcov v oblasti mliekarenského odvetvia.

„Vďaka solídnym výsledkom v oblasti životného prostredia a silnému záväzku do budúcnosti budeme aj naďalej viesť nás aj ostatných k ešte užšej spolupráci a hľadaniu udržateľných riešení na výzvy, ktorým ako spoločnosť čelíme,“ dodáva Adolfo Orive.

Celú Správu o udržateľnosti za rok 2022 nájdete na stránke Tetrapak.com.

[1] Finančný rok 2022 predstavuje obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022

[2] Rozsah 1, 2 a služobné cesty

[3] V dôsledku navýšenia vlastnej solárnej fotovoltaickej kapacity na prevádzkach z 5,55 MW v roku 2021 na 8,47 MW v roku 2022

[4] Objemy nezahŕňajú Blend in Bio (BiB) predávanú v Brazílii. BiB je zmes pozostávajúca zo 75 % LDPE a 25 % LDPE na rastlinnej báze

[5] V porovnaní s množstvom CO2, ktoré by sa uvoľnilo pri použití plastov vyrobených z fosílnych palív. Na základe interných výpočtov klimatického účtovníctva (objem x emisný faktor) s prihliadnutím na 72,7 kiloton plastov na rastlinnej báze zakúpených v roku 2022. Na výpočet počtu nevyprodukovaných emisií používa spoločnosť Tetra Pak emisný faktor tretej strany pre polyméry na báze rastlín z verejne dostupného hodnotenia životného cyklu od spoločnosti Braskem. Zdroj: https://www.braskem.com.br/portal/imgreen/arquivos/LCA%20PE%20I’m%20green%20bio-based_FINAL%20EN.pdf

[6]Prevádzkové a kapitálové výdavky

[7] „Brewer’s Spent Grain“(„Použitý pivovarnícky slad“) predstavuje priemyselný názov, ktorý sa používa na označenie sladu po tom, čo ho pivovar už použil na výrobu piva. Zdroj: https://www.regrained.com/blogs/upcyclist/what-is-spent-grain

[8] Hlavné zásady OSN pre podnikanie a ľudské práva (UNGP) sú globálnym štandardom pre správanie podnikov v oblasti ľudských práv. Pozostávajú z troch pilierov: Po prvé, štát má povinnosť chrániť ľudí pred porušovaním ich ľudských práv zo strany firiem. To si vyžaduje, aby štáty využívali všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii – právo, politiku, reguláciu a súdnictvo – na ochranu pred porušovaním ich ľudských práv zo strany firiem. Po druhé, spoločnosti majú povinnosť dodržiavať ľudské práva. To znamená, že spoločnosti by nemali porušovať ľudské práva v rámci vlastnej činnosti alebo v rámci obchodných vzťahov (napr. s partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi). Túto zodpovednosť spoločností je oveľa ťažšie realizovať, keď si štát neplní svoju úlohu, ale napriek tomu táto zodpovednosť zostáva. Po tretie, je potrebné zlepšiť prístup k prostriedkom nápravy. To si vyžaduje, aby štáty a spoločnosti zohrávali úlohu pri zabezpečovaní prístupu k účinnej náprave – súdnej aj mimosúdnej – pre tých, ktorí boli poškodení zneužívaním ľudských práv v súvislosti s podnikaním.

