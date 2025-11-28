Od fiaska s koncertom Coldplay k lídrovi hudobnej turistiky: Ako vzniklo MusicTour - ROZHOVOR

Kúpili drahé lístky, leteli za zážitkom života, no namiesto koncertu si Coldplay vypočuli z kaviarne. Práve táto skúsenosť spustila “revolúciu” v organizovaní bezpečných koncertných zájazdov pre Slovákov. Prečítajte si rozhovor s CEO Adamom Pastirčákom a zistite, ako dnes MusicTour plní sny tisícom hudobných fanúšikov a chráni ich pred podvodmi.
Prečo sú dnes koncertné vstupenky takmer nedostupným tovarom, ako sa nenechať nachytať na podvodníkov a čo všetko zahŕňa nový trend hudobného turizmu? CEO MusicTour Adam Pastirčák vysvetľuje, ako môže aj vaša vysnívaná show v zahraničí dopadnúť bez stresu – s lístkom, ktorý je naozaj pravý, a zážitkom, ktorý patrí len vám. Video, ktoré vás presvedčí, že na koncert snov už nemusíte riskovať!
Vo videopodcaste Fish & Chips sa dozviete aj o:
- ako fiasko s neplatnými lístkami na Coldplay inšpirovalo založenie MusicTour a ako dnes garantujú 100 percent pravé vstupenky priamo od organizátorov
- tajomstvá hudobného turizmu: Ako sa dostanete na vypredané koncerty Weeknd, Ariana Grande či Tame Impala bez stresu z leteniek a ubytovania
- najväčšie riziká druhotného trhu s lístkami – dynamické QR kódy, podvody a tipy, ako sa pred nimi chrániť
- exkluzívne info o insider kontaktoch: Ako MusicTour vie o turné dopredu a organizuje zájazdy na mieru dokonca do Ameriky
- budúcnosť zážitkového cestovania: Od Tomorrowlandu po operu v Edinburgu – prečo je hudobný turizmus novým hitom po covide