Od fiaska s koncertom Coldplay k lídrovi hudobnej turistiky: Ako vzniklo MusicTour - ROZHOVOR

Rozhovor s Adamom Pastirčákom aj o tom, ako dnes MusicTour plní sny tisícom hudobných fanúšikov a chráni ich pred podvodmi.
Kúpili drahé lístky, leteli za zážitkom života, no namiesto koncertu si Coldplay vypočuli z kaviarne. Práve táto skúsenosť spustila “revolúciu” v organizovaní bezpečných koncertných zájazdov pre Slovákov. Prečítajte si rozhovor s CEO Adamom Pastirčákom a zistite, ako dnes MusicTour plní sny tisícom hudobných fanúšikov a chráni ich pred podvodmi.

Prečo sú dnes koncertné vstupenky takmer nedostupným tovarom, ako sa nenechať nachytať na podvodníkov a čo všetko zahŕňa nový trend hudobného turizmu? CEO MusicTour Adam Pastirčák vysvetľuje, ako môže aj vaša vysnívaná show v zahraničí dopadnúť bez stresu – s lístkom, ktorý je naozaj pravý, a zážitkom, ktorý patrí len vám. Video, ktoré vás presvedčí, že na koncert snov už nemusíte riskovať!

Vo videopodcaste Fish & Chips sa dozviete aj o:

  • ako fiasko s neplatnými lístkami na Coldplay inšpirovalo založenie MusicTour a ako dnes garantujú 100 percent pravé vstupenky priamo od organizátorov
  • tajomstvá hudobného turizmu: Ako sa dostanete na vypredané koncerty Weeknd, Ariana Grande či Tame Impala bez stresu z leteniek a ubytovania
  • najväčšie riziká druhotného trhu s lístkami – dynamické QR kódy, podvody a tipy, ako sa pred nimi chrániť
  • exkluzívne info o insider kontaktoch: Ako MusicTour vie o turné dopredu a organizuje zájazdy na mieru dokonca do Ameriky
  • budúcnosť zážitkového cestovania: Od Tomorrowlandu po operu v Edinburgu – prečo je hudobný turizmus novým hitom po covide
