Filip Jančík: Hudba je sloboda, kreatívna výzva a rodina na pódiu - ROZHOVOR

Mladý hudobník Filip Jančík búra stereotypy o klasických husliach – kombinuje filmovú hudbu, moderné aranžmány a energické koncerty, ktoré vytvára spolu so svojim tímom ako „rodina“. V rozhovore pre SITA prezrádza, prečo je dôležitá konzistentnosť a mentálny tréning, ako zvláda organizačné a hudobné výzvy aj tlak verejnosti, a prečo ho posúva konfrontácia s kritikou i nové technológie.
Filip Jančík ukazuje, že cesta umelca znamená omnoho viac než len talent – treba neustále napredovať, študovať nové postupy, investovať čas, energiu a peniaze. Rozpráva o extrémnych koncertných zážitkoch – vrátane obrovskej šou na Dunaji – aj o tom, ako buduje jedinečný tím podľa hodnotových princípov.
V podcaste Fish & Chips nechýbajú úprimné spovede Filipa Jančíka o zvládaní trémy, hejtov i organizačného stresu, filozofické myšlienky o konzistentnosti, kreativite, ani praktické rady pre mladých hudobníkov: „Bez driny to nejde – a pokojne nech sú lepší ako ja, bude to aj pre mňa výzva.“
V podcaste sa dozviete aj o:
- začiatkoch hudobnej dráhy a neustálom cvičení, ktoré sú základom pre úspech aj na vrchole kariéry
- technických a mentálnych výzvach hrania na husliach, vrátane jemnej motoriky a workshope so zahraničnými odborníkmi
- inšpirujúcej ceste vytvárania neobyčajných koncertov, vrátane obrovskej show uprostred Dunaja a výziev s organizáciou takejto akcie
- prepojení klasickej a filmovej hudby, a prečo je filmová hudba Filipovi najbližšia
- prístupe k hejtom a spätnej väzbe od fanúšikov, a ako ich využíva na svoje zlepšovanie
- význame budovania tímu s rovnakými hodnotami ako „rodiny“ a dôležitosti profesionálnej a ľudskej disciplíny
- používaní umelej inteligencie v hudobnej produkcii a tvorbe ako nástroja na zrýchlenie a zefektívnenie práce
- osobných filozofiách konzistencie, driny a neustáleho rozvoja ako základov úspechu