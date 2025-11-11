Filip Jančík: Hudba je sloboda, kreatívna výzva a rodina na pódiu - ROZHOVOR

Rozhovor Fish & Chips s Filipom Jančíkom.
Matej "Mett" Martinček
2 min. čítania
Slovensko Hudba Hudba z lokality Slovensko

Mladý hudobník Filip Jančík búra stereotypy o klasických husliach – kombinuje filmovú hudbu, moderné aranžmány a energické koncerty, ktoré vytvára spolu so svojim tímom ako „rodina“. V rozhovore pre SITA prezrádza, prečo je dôležitá konzistentnosť a mentálny tréning, ako zvláda organizačné a hudobné výzvy aj tlak verejnosti, a prečo ho posúva konfrontácia s kritikou i nové technológie.

Filip Jančík ukazuje, že cesta umelca znamená omnoho viac než len talent – treba neustále napredovať, študovať nové postupy, investovať čas, energiu a peniaze. Rozpráva o extrémnych koncertných zážitkoch – vrátane obrovskej šou na Dunaji – aj o tom, ako buduje jedinečný tím podľa hodnotových princípov.

Fotogaléria k článku:

Filip Jančík
Matej Martinček, Filip Jančík
Filip Jančík
5 fotografií v galérii
Matej Martinček, Filip Jančík

V podcaste Fish & Chips nechýbajú úprimné spovede Filipa Jančíka o zvládaní trémy, hejtov i organizačného stresu, filozofické myšlienky o konzistentnosti, kreativite, ani praktické rady pre mladých hudobníkov: „Bez driny to nejde – a pokojne nech sú lepší ako ja, bude to aj pre mňa výzva.“

V podcaste sa dozviete aj o:

  • začiatkoch hudobnej dráhy a neustálom cvičení, ktoré sú základom pre úspech aj na vrchole kariéry
  • technických a mentálnych výzvach hrania na husliach, vrátane jemnej motoriky a workshope so zahraničnými odborníkmi
  • inšpirujúcej ceste vytvárania neobyčajných koncertov, vrátane obrovskej show uprostred Dunaja a výziev s organizáciou takejto akcie
  • prepojení klasickej a filmovej hudby, a prečo je filmová hudba Filipovi najbližšia
  • prístupe k hejtom a spätnej väzbe od fanúšikov, a ako ich využíva na svoje zlepšovanie
  • význame budovania tímu s rovnakými hodnotami ako „rodiny“ a dôležitosti profesionálnej a ľudskej disciplíny
  • používaní umelej inteligencie v hudobnej produkcii a tvorbe ako nástroja na zrýchlenie a zefektívnenie práce
  • osobných filozofiách konzistencie, driny a neustáleho rozvoja ako základov úspechu
Podcast Fish & Chips si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon
Viac k osobe: Filip Jančík
Okruhy tém: Rozhovory
Podcast: Fish & Chips
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk