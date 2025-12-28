Od altánku začal horieť aj rodinný dom, hasiči zasahovali v okrese Svidník aj na druhý sviatok vianočný

Na druhý sviatok vianočný zasahovali hasiči v okrese Svidník, od horiaceho altánku začal horieť aj rodinný dom. O požiari informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, ako uviedol, udalosť v obci Lúčka (okres Svidník) bola ohlásená 26. decembra vo večerných hodinách.
V dome sa nik nenachádzal
„Po príchode na miesto udalosti hasiči prieskumom zistili, že ide o požiar altánku pred rodinným domom, ktorý bol v plne rozvinutom štádiu horenia. Požiar sa následne rozšíril cez podhľad na strechu rodinného domu a ďalej na obvodovú stenu a okno obývacej miestnosti,“ uvádza HaZZ SR.
Hasiči zasahovali pri požiari v Staškove, mužovi vybuchla plynová bomba v rukách
Doplnil, že zasahujúci príslušníci požiar lokalizovali a zlikvidovali ho, za súčasného rozoberania strechy objektu. Priestor počas zásahu monitorovali termokamerou, za účelom vyhľadávania a likvidácie skrytých ohnísk. V čase udalosti sa v rodinnom dome nik nenachádzal a nik sa pri nej nezranil.
Škoda v hodnote 30-tisíc eur
„Na mieste zasahovali príslušníci HS Giraltovce, Raslavice, Prešov a Levoča, spolu s členmi DHZO Lúčka,“ uviedli hasiči. Škoda bola predbežne vyčíslená na 30-tisíc eur, včasný zásah hasičov pomohol uchrániť majetok v hodnote 150-tisíc eur.
Požiar nákladných vozidiel v Michalovciach bol úmyselný, škoda presiahla 300-tisíc eur
„Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ uzavrel HaZZ SR.