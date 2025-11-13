Vyšiel rebríček najlepších malých a stredných firiem Slovenska Diamanty slovenského biznisu 2025

Najlepšie slovenské malé a stredné veľké firmy v rebríčku Diamanty slovenského biznisu dosahujú medziročný rast tržieb vyše 20 percent, čo je dvojnásobok oproti veľkým firmám. Výsledky 17. ročníka rebríčka Diamanty slovenského biznisu ukázali pestrosť podnikateľského prostredia na Slovensku.
Ocenenie Diamanty slovenského biznisu je jediným rebríčkom na Slovensku, ktorý od roku 2009 mapuje najrýchlejšie zdravo rastúce slovenské malé a stredné spoločnosti bez zahraničného kapitálu na základe objektívnych ekonomických ukazovateľov.
Na 17. odovzdávaní cien, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Sitno vo Vyhniach, získalo ocenenie dvanásť firiem v štyroch regiónoch: západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko a Bratislava. Organizátormi ocenenia sú magazín Forbes a private equity investor Enterprise Investors.
V Bratislave dominovala výrobná firma
V Bratislave 1. pozíciu v rebríčku najrýchlejšie a najzdravšie rastúcich malých a stredných firiem obsadila firma Elektro – Haramia, ktorá sa venuje výrobe, montáži a predaju kompaktných železobetónových kioskových trafostaníc a rozvádzačov. Druhú pozíciu v bratislavskom regióne obsadila spoločnosť finby (predtým Trust Pay), ktorá pôsobí v oblasti cezhraničných platieb so silným zameraním na európsky trh. Tretiu pozíciu získala softvérová spoločnosť Vnet, ktorá poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia.
Na západnom slovensku je najúspešnejšou firmou výrobca trafostaníc
V regióne západného Slovenska 1. pozíciu získala spoločnosť Dofa, ktorá sa špecializuje na výrobu a dodávku atypických trafostaníc. Druhá pozícia v rebríčku top malých a stredných firiem patrí spoločnosti Agromont Nitra, ktorá patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov dojacej a chladiacej technológie a dezinfekčných prípravkov pre hovädzí dobytok na Slovensku. Trojkou rebríčka sa stala spoločnosť ZOVOS – EKO, ktorej výroba je orientovaná na výrobu špeciálnych kontajnerov.
V stredoslovenskom regióne jednotkou poskytovanie podnikového softwaru
V stredoslovenskom regióne sa najvyššie v rebríčku umiestnila spoločnosť Kros, ktorá už 30 rokov vyvíja vlastné produkty pre fakturáciu, účtovníctvo, mzdy, sklady, riadenie podniku aj stavebné rozpočty. Na druhé miesto sa výsledkami prepracovala spoločnosť JHStrans, ktorá sa zameriava na komplexné služby v oblasti zemných prác, nákladnej dopravy a búracích prác. Spoločnosť Orin Group, ktorá sa venuje výrobe a predaju výživových doplnkov už tridsať rokov, získala v regióne stredného Slovenska 3. pozíciu
Lídrom rebríčka na východe je poskytovateľ Telekom služieb
Čelo rebríčka na východnom Slovensku obsadila spoločnosť Antik Telecom, nadregionálny poskytovateľ internetu vo vlastnej optickej sieti v dvoch desiatkach miest a vyše 140 obciach na Slovensku, ktorý zároveň vyvíja technológie pre digitálne spracovanie obrazu a smart riešenia pre telekomunikačný priemysel. Druhé miesto patrí spoločnosti YQ Service, ktorá na trhu s automobilovými náhradnými dielmi poskytuje informačný systém o vozidlách a ich komponentoch na základe originálnych katalógov výrobcov vozidiel. Tretiu pozíciu získala spoločnosť GreenPharm, výrobca práškových a kapsulových výživových doplnkov.
Špeciálnu cenu Inovatívna firma roka získala spoločnosť finby.
Diamanty slovenského biznisu dlhodobo oceňujú zdravo rastúce menšie firmy
Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do rebríčka sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne tri predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí 5 – 75 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.
Súčasťou vyhlasovania výsledkov je každý rok popoludňajšia konferencia, na ktorej sa diskutuje napríklad aj o tom, ako manažovať rasť firiem či ako plánovať v neistých časoch.
Rebríček najrýchlejšie rastúcich malých a stredných firiem Diamanty slovenského biznisu 2025
|Bratislava
|Západ
|Stred
|Východ
|1. Elektro – Harmia
|1. Dofa
|1. Kros
|1. Antik Telecom
|2. finby (predtým TrustPay)
|2. Agromont Nitra
|2. JHStrans
|2. YQ Service
|3. Vnet
|3. Zovos – Eko
|3. Orin Group
|3. GreenPharm
Viac informácií o ocenení nájdete na: www.slovenskediamanty.sk
