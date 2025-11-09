Košice International Film Festival 2025: Láska, ktorá nás nevidí

KIFF 2025 prinesie výber filmov a scenárov z viac ako pätnástich krajín sveta a ponúkne premietania 25 oficiálne vybraných diel z viac než 5 500 prihlášok. Program doplnia masterclassy, networkingové podujatia, ale aj ikonická galavečera na červenom koberci.
Mesto Košice sa v dňoch 12. – 14. decembra 2025 opäť stane centrom filmového diania. Košice International Film Festival 2025 privíta domácich aj zahraničných tvorcov, filmových fanúšikov a odborníkov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je „Láska, ktorá nás nevidí“, ako vysvetľuje riaditeľ festivalu Erik Jasaň: „Témou festivalu je Láska, ktorá nás nevidí. Festival chce poukázať na to, koľko smútku je aktuálne v spoločnosti a chcem tým vyzdvihnúť to, že láska je tu stále medzi nami, len ju niekedy zabúdame vidieť.“
O víťazoch festivalu rozhodne trojčlenná porota
Festival ponúkne pestrý program, ktorý sa uskutoční v Kine Úsmev. Filmové podujatie už tradične predstaví viacero sekcií s domácou aj zahraničnou produkciou: Slovenské krátke filmy – súťažná prehliadka mladých slovenských tvorcov, medzi ktorými nechýbajú Tamara Štofková, Marty Müller, Matej Kováč, Dominik Reiselz a Lukáš Vízner.
Medzinárodné krátke filmy (I. a II. časť) – výber filmov z krajín ako Libanon, Poľsko, Írsko, Slovinsko, Nemecko, Rumunsko, Holandsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Grécko, Fínsko, Francúzsko a Kosovo. Slovenský film „Hore je nebo, v doline som ja“ – špeciálne uvedenie očakávanej snímky v rámci oficiálneho programu.
Pre verejnosť je pripravený aj masterclass o legendárnom filme The Godfather, ktorý sa zameria na jeho dramaturgiu a význam v dejinách kinematografie. Tento workshop poteší všetkých milovníkov filmovej réžie a scenáristiky. O víťazoch festivalu rozhodne trojčlenná porota v zložení Michal Baláž – slovenský scenárista filmov Láska hory prenáša a Cesta do nemožna, Hynek Spurný – český filmový producent, ktorý produkuje filmy pod spoločnosťou Altum Frames a Dominik Bari – oceňovaný slovenský režisér a producent, zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30.
Domáce a zahraničné osobnosti
Porota bude hodnotiť súťažné filmy v niekoľkých kategóriách a víťazov vyhlási počas záverečného ceremoniálu. Festivalu sa zúčastnia aj osobnosti domácej i zahraničnej filmovej produkcie, ktoré na festivale zabojujú o ocenenia.
Filmárske zastúpenie bude mať Tamara Štofková, Marty Müller, Matej Kováč, Dominik Reiselz (SR), Áron Szentpéteri (Maďarsko), Ewa Narbutt (Poľsko), Christoph Otto (Nemecko), Bahar Pars (Švédsko), Jarno Harju (Fínsko), Marian Farcut (Rumunsko), Ciril Zupan (Slovinsko), Anita Morina (Kosovo), Jessica Laurén (Švédsko), Maria Tsioli (Grécko), Ruben Bühring (Nemecko). Nebudú chýbať ani scénaristi: Hugo Sousa (Nemecko), Daniel Riccio (UK), Le’Roy Kester (USA), Sue Faulkner (Írsko), Edit Jakab (Maďarsko), Hal Campbell (Srbsko), JP Morselli (Taliansko), Mervyn McCracken (Írsko), Darren Rae (UK), Matthew R. Humphrey (USA), Ivan Goldschmidt (Belgicko), Kay Arwen (UK), Nina Jakulin Vavpotič (Slovinsko), Jose Luis García Ponce (Španielsko).
„Košice International Film Festival 2025 opäť potvrdzuje, že film má moc spájať ľudí, inšpirovať a otvárať srdcia – aj v časoch, keď lásku nevidíme, no stále je tu,” dodáva Erik Jasaň na záver. Vstupenky na všetky festivalové premietania a sprievodné podujatia budú dostupné v Kine Úsmev. Aktuálne informácie, program a novinky sledujte na oficiálnych stránkach a sociálnych sieťach festivalu: www.kosicefilmfest.com