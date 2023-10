Oceliari chcú v zápase proti Nitre pretrhnúť negatívnu sériu, Bartánus verí, že sa karta konečne obráti

Slovenský hokejový majster HC Košice nezažíva príliš vydarené obdobie. Tesne prehral v ostatných troch súťažných dueloch, pričom v nedávnych ôsmich zápasoch až šesťkrát schádzal z ľadu v pozícii zdolaného mužstva.

Skúsený útočník „oceliarov“ Marek Bartánus však dúfa, že „karta sa konečne obráti“ v nedeľňajšom extraligovom dueli proti Nitre.

Nechcú padať v tabuľke

„Tabuľka je vyrovnaná. Dvakrát vyhráte a ste hore, dvakrát prehráte a padáte. Aj preto vnímam najbližší domáci zápas proti Nitre ako ‚must win game‘. To už musíme jednoznačne vyhrať, pretože my v tabuľke padať nechceme. Toto mužstvo bolo poskladané tak, aby hralo hore. Inak bude veľmi zle,“ povedal Bartánus po piatkovej prehre 2:3 na ľade aktuálneho lídra zo Spišskej Novej Vsi.

Košičanom patrí v extraligovej tabuľke s 13 bodmi až 6. priečka. V doterajšom priebehu sezóny 2023/2024 zaznamenali v najvyššej slovenskej súťaži štyri víťazstvá a päť prehier.

Rovnako počet bodov (13) získali taktiež siedmi Michalovčania a ôsmy Slovan Bratislava.

Na Spiši mali viac šancí

Podľa Bartánusa košické mužstvo doplatilo na Spiši na nepremieňanie šancí.

„Napriek tomu, že sme si vytvorili viac šancí, strelili sme menej gólov ako súper. Na druhej strane sme doplatili na úplne zbytočné chyby, ktoré sa nám nesmú stávať. Prehrali sme si to sami a musíme si to rozobrať. Liga uteká, zápasy bežia rýchlym tempom a nemôžeme strácať body v stretnutiach, v ktorých sme lepší. Musíme strieľať viac gólov. Napriek šanciam nám to tam nepadá,“ skonštatoval 36-ročný rodák z Liptovského Mikuláša na klubovom webe.