Slováci sú nespokojní s domácou politikou Ficovej vlády, negatívny postoj prevláda aj pri zahraničnej

Účastníci prieskumu dostali aj otázku o tom, ako sú spokojní s prácou vlády v zahraničnej politike.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Robert Fico
Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: archívne, SITA/MZV
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Viac ako 70 percent občanov nie je spokojných s domácou politikou súčasnej vlády. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra 2025 na vzorke 2 050 respondentov.

Nespokojnosť s prácou vlády v domácej politike vyjadrilo celkovo 71 percent opýtaných. Ďalších 26 percent respondentov uviedlo, že sú spokojní. Odpoveď „neviem“ uviedli tri percentá opýtaných.

Účastníci prieskumu dostali aj otázku o tom, ako sú spokojní s prácou vlády v zahraničnej politike. V tomto prípade sa dve tretiny (66 percent) opýtaných vyjadrili, že sú nespokojné. Naopak, že sú spokojní uvádzalo 29 percent. Päť percent respondentov nevedelo na danú otázku odpovedať.

Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prieskum Prieskum agentúry Focus

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk