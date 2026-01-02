Slováci sú nespokojní s domácou politikou Ficovej vlády, negatívny postoj prevláda aj pri zahraničnej

Viac ako 70 percent občanov nie je spokojných s domácou politikou súčasnej vlády. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra 2025 na vzorke 2 050 respondentov.
Nespokojnosť s prácou vlády v domácej politike vyjadrilo celkovo 71 percent opýtaných. Ďalších 26 percent respondentov uviedlo, že sú spokojní. Odpoveď „neviem“ uviedli tri percentá opýtaných.
Ficova vláda sklamala očakávania väčšiny Slovákov. Pri ktorých hodnoteniach prevládali priepastné rozdiely?
Účastníci prieskumu dostali aj otázku o tom, ako sú spokojní s prácou vlády v zahraničnej politike. V tomto prípade sa dve tretiny (66 percent) opýtaných vyjadrili, že sú nespokojné. Naopak, že sú spokojní uvádzalo 29 percent. Päť percent respondentov nevedelo na danú otázku odpovedať.