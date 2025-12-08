Obrovská vlna na ostrove Tenerife zabila dvoch slovenských občanov, tretí je zranený

Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife.
Tropická búrka, more, pobrežie
Foto: ilustračné, Getty images
Na španielskom ostrove Tenerife v nedeľu zahynuli dvaja slovenskí občania a jeden ďalší utrpel zranenia. Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

„Náš zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol rezort diplomacie.

Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife.

