Po zemetrasení v oceáne vydali v Japonsku varovanie pred cunami

Obyvateľov provincie Iwate vyzvali, aby sa nepribližovali k pobrežným oblastiam.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, Kota Endo/Kyodo News via AP
Japonsko vydalo v nedeľu varovanie pred vlnami cunami po tom, ako v Tichom oceáne pri ostrove Honšú nastalo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Otrasy zaznamenali o 9:03 SEČ. Japonský meteorologický úrad varoval pred možnou vlnou cunami vysokou až jeden meter.

Japonská vysielacia spoločnosť NHK uviedla, že v mori pri provincii Iwate boli pozorované vlny cunami a vyzvala obyvateľov oblasti, aby sa k pobrežným oblastiam nepribližovali.

V roku 2011 región zasiahlo podmorské zemetrasenie s magnitúdou 9 a následná vlna cunami zabila približne 18 500 ľudí.

