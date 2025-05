Obranca Trent Alexander-Arnold oznámil odchod z FC Liverpool. Kam zamieri? - VIDEO, FOTO

Už istý anglický futbalový šampión FC Liverpool, vie, že v nasledujúcej sezóne už bude hrať bez obrancu Trenta Alexandra-Arnolda. Dvadsaťšesťročný zadák totiž oficiálne potvrdil svoj odchod.

Trent Alexander-Arnold sa narodil v Liverpoole a vyrastal v blízkosti štadióna Anfield. Doteraz nepatril inému klubu ako LFC. To sa však už čoskoro zmení, keďže v tíme trénera Arneho Slota sa mu končí zmluva a novú podpíše už inde. Pravdepodobne v španielskom Reale Madrid.

Odchod z FC Liverpool označil ako jedno z „najťažších rozhodnutí“ v jeho živote.

„Po dvadsiatich rokoch v FC Liverpool je čas potvrdiť, že po tejto sezóne odchádzam,“ uviedol futbalista na platofrme X a pripojil aj video.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

