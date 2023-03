Obľúbený vyhľadávač nábytku pohodo.sk kúpila žilinská firma. Chce integrovať AI a expandovať

Technologická spoločnosť Hyperia kúpila od vydavateľstva JAGA GROUP portál pohodo.sk – vyhľadávač nábytku, dekorácií a bytových doplnkov. Do slovenskej verzie projektu chce integrovať AI, produktovo ju vylepšiť a naštartovať jej rast. V pláne je aj zahraničná expanzia.

Pohodo.sk združuje na jednom mieste stotisíce produktov zo stoviek e-shopov. Ponuka je rozdelená do prehľadných kategórií a používatelia môžu jednoducho filtrovať to, čo hľadajú. Pohodo.sk tak uľahčuje celý proces porovnávania, výberu a nakupovania produktov do domácnosti.

Portál je zároveň miestom inšpirácie, sprievodcom vo svete bývania a dizajnu. Cez články na blogu a foto inšpirácie v rôznych štýloch prináša návštevníkom najnovšie trendy, aby si mohli vybrať ten správny kúsok do svojho domova.

Pohodo.sk funguje štyri roky a od marca 2023 je prevádzkovateľom spoločnosť Hyperia so sídlom v Žiline. Etablovaná technologická firma má vo svojom existujúcom portfóliu už tri vlajkové projekty, najnovší prírastok pohodo.sk sa stal v poradí štvrtým. Hyperii sa tým otvárajú nové možnosti v segmente bývania, ktorý medziročne celosvetovo rastie a prináša atraktívne príležitosti. Michal Hradil, CEO Hyperie približuje dôvody akvizície: „Segment nábytku a dekorácií sledujeme už dlhšie. Vnímali sme, že je to niečo, čo by nás mohlo aj veľmi baviť. Ďalšími faktormi, ktoré zavážili, boli veľkosť trhu a naša expertíza. Pohodo nám strategicky zapadá do portfólia.“

Pod Hyperiu prejde aj tím, ktorý pôvodne pracoval na projekte pohodo.sk vo vydavateľstve JAGA GROUP. Celkovo má Hyperia už viac ako 120-členný tím, ktorý na úspešne rastúcich projektoch potvrdzuje, že má silné know-how a dlhoročné skúsenosti v oblastiach marketingu, vývoja webov a projektového riadenia.

K aktuálnym webovým projektom Hyperie patrí Kimbino – medzinárodný marketplace, ktorý združuje ponuky obchodných reťazcov v 40 krajinách, portál TASTElist s receptami s množstvom praktických funkcionalít fungujúci v 18 krajinách a divízia lead generation, ktorá prepája partnerov a používateľov v oblasti finančných produktov. Celkovo majú portály celosvetovú návštevnosť viac ako pol miliardy používateľov.

Portálu pohodo.sk sa podarilo za štyri roky vytvoriť sľubnú pozíciu na slovenskom trhu, nadviazať mnohé spolupráce. Cieľom je stavať na týchto základoch a rozvíjať portál ďalej. V Hyperii aktívne pracujú na tom, aby vylepšili samotný produkt, rozšírili spolupráce a zvýšili návštevnosť. A čo je tiež dôležité – kriticky sa pozerajú na to, čo je možné zlepšiť, aby portál pomáhal nájsť používateľom to, čo hľadajú a efektívnejšie ich prepájal s partnermi.

„Vďaka akvizícii sme ušetrili minimálne dva až tri roky, aby sme sa dostali tam, kde je Pohodo dnes. Akvizícia pohodo.sk nám umožní hneď naskočiť do diania, pokračovať v tom, čo funguje a rozvíjať príležitosti, ktoré vidíme,“ spresňuje Michal Hradil.

Hyperia si kladie za cieľ priniesť rozšírené možnosti aj pre e-shopy. Dosiahnuť to plánuje okrem iného prostredníctvom lepšej práce s dátovou analytikou, čo v konečnom dôsledku prinesie väčšiu hodnotu nielen pre partnerov, ale aj pre používateľov. Návštevníkom mieni sprostredkovať plnohodnotný a používateľsky príjemný zážitok z vyhľadávania nábytku, dekorácií a doplnkov do domácnosti. Firma nevylučuje ani možnosť rozšírenia sortimentu o ďalšie vyhľadávané kategórie.

Spoločnosť Hyperia plánuje v budúcnosti zaviesť do projektu Pohodo nové technológie, integrovať umelú inteligenciu a naštartovať marketing, ktorý doteraz bežal viac v úspornom móde. „Veríme, že spolu s naším analytickým prístupom návštevnosť aj príjmy projektu znásobíme a položíme tak základy pre budúcu expanziu,“ uzatvára Michal Hradil, CEO Hyperie.

Viac informácií nájdete na www.hyperia.sk/projekty/pohodo.

